Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 16:50
16:49
Американцы предложили Украине подержанные истребители F-16
16:48
Общество
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
16:44
Политика
Британские журналисты указали на попытки Байдена пропиариться в Женеве
16:41
Экономика
Бизнесмен объяснил, как не допустить роста цен на топливо в России
16:41
Происшествия
Суд продлил меру пресечения московскому мундепутату Люсе Штейн
16:41
Политика
Володин назвал число обращений в Госдуму с начала работы седьмого созыва
16:37
Шоу-бизнес
Пугачева жестко ответила на попытки Кудрявцевой лезть в ее личную жизнь
16:35
Политика
Ковитиди отреагировала на попытки Зеленского любой ценой привлечь внимание Путина
16:35
Политика
В МИД Ирана заявили о значительном прогрессе на переговорах по ядерной сделке
16:34
Евро 2020
Ярмоленко вывел вперед сборную Украины в матче Евро-2020 с Северной Македонией
Все новости

Экс-гендиректор Муз-ТВ Давлетяров высказался о конфликте Крапивиной и Киркорова

Шоу-бизнес
Экс-гендиректор Муз-ТВ Давлетяров высказался о конфликте Крапивиной и Киркорова
instagram.com  /  @arman_dav

Москва, 17 июня. Бывший гендиректор музыкального канала Муз-ТВ Армен Давлетяров назвал непозволительными слова продюсера Нателлы Крапивиной в адрес такого именитого артиста, как Филипп Киркоров.

Громкий скандал в шоу-бизнесе прогремел после церемонии награждения премии Муз-ТВ. Киркоров вместе с рэпером Давой появились на красной ковровой дорожке в свадебных фраках. Артисты устроили настоящий перфоманс — на мероприятии их сопровождали десять полуголых мужчин. Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала увиденное «паноптикумом» и завила, что раньше на Кавказе за такое «расчленяли на шашлыки».

За резкие высказывания Крапивину осудили многие коллеги, в числе которых и ее бывшая подопечная Лобода. Экс-глава Муз-ТВ Армен Давлетяров заявил, что Крапивина может придерживаться любой точки зрения, однако она не имеет права «вываливать» свои суждения, особенно такие скандальные, на публику.

«Безусловно, я считаю, что непозволительно все это делать в публичном пространстве <...> Люди довольно медийные, у вас большая аудиторию, и нужно думать, какие могут быть последствия у ваших слов», — резюмировал Давлетяров в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Сама Нателла Крапивина записала видеообращение, в котором признала, что ее заявление действительно содержало некорректные формулировки. По словам продюсера, он не хотела задеть Киркорова или представителей ЛГБТ-сообщества. Крапивина утверждает, что пыталась лишь указать, что поп-король продвигает людей, готовых на все ради 15 минут славы.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Экс-гендиректор Муз-ТВ Давлетяров высказался о конфликте Крапивиной и Киркорова
киркоров МУЗ-ТВ крапивина Давлетяров
Комментировать
Эксклюзив
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 216096 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 113463 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 96765 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 69184 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 68251 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru