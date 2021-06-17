Экс-гендиректор Муз-ТВ Давлетяров высказался о конфликте Крапивиной и Киркорова

Москва, 17 июня. Бывший гендиректор музыкального канала Муз-ТВ Армен Давлетяров назвал непозволительными слова продюсера Нателлы Крапивиной в адрес такого именитого артиста, как Филипп Киркоров.

Громкий скандал в шоу-бизнесе прогремел после церемонии награждения премии Муз-ТВ. Киркоров вместе с рэпером Давой появились на красной ковровой дорожке в свадебных фраках. Артисты устроили настоящий перфоманс — на мероприятии их сопровождали десять полуголых мужчин. Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала увиденное «паноптикумом» и завила, что раньше на Кавказе за такое «расчленяли на шашлыки».

За резкие высказывания Крапивину осудили многие коллеги, в числе которых и ее бывшая подопечная Лобода. Экс-глава Муз-ТВ Армен Давлетяров заявил, что Крапивина может придерживаться любой точки зрения, однако она не имеет права «вываливать» свои суждения, особенно такие скандальные, на публику.

«Безусловно, я считаю, что непозволительно все это делать в публичном пространстве <...> Люди довольно медийные, у вас большая аудиторию, и нужно думать, какие могут быть последствия у ваших слов», — резюмировал Давлетяров в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Сама Нателла Крапивина записала видеообращение, в котором признала, что ее заявление действительно содержало некорректные формулировки. По словам продюсера, он не хотела задеть Киркорова или представителей ЛГБТ-сообщества. Крапивина утверждает, что пыталась лишь указать, что поп-король продвигает людей, готовых на все ради 15 минут славы.