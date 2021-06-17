IT-деревня появится в Мордовии

Саранск, 17 июня. В Мордовии заговорили о создании IT-деревни. Объект, предположительно, будет располагаться на территории Рузаевского района. Перспективы развития территории, способной привлечь инвесторов и удержать лучшие умы в регионе, обсудили на стратегической сессии.

Речь идет о заброшенном трехэтажном здании бывшего профилактория Рузаевской больницы. Объект площадью 3074 квадратных метров пустует уже 15 лет. Как пояснили ФАН в районной администрации, он по сей день находится на балансе Госкомимущества. Именно на его территории планируется открыть офисные помещения для IT-компаний.

Федеральное агентство новостей / Дмитрий Карасев

«На сессии говорили о планах по реконструкции старого здания профилактория, благоустройству и малоэтажной застройке территории. Также обсудили вопросы создания зоны отдыха как для будущих обитателей IT-деревни, так и для горожан. Здесь будет прогулочная зона и кафе. Этот объект станет «точкой роста» и для Рузаевского района. Так мы сможет не только удержать специалистов в регионе, но и вернуть тех, кто уже покинул Мордовию», — рассказал в беседе с корреспондентом генеральный директор компании «Байтекс» Дмитрий Карасев.

Ранее ФАН писал о способах решения проблемы нехватки IT-специалистов в Мордовии. Компаниям может помочь команда Национальной технической инициативы и движение WorldSkills.