Елена Малышева назвала один из самых полезных продуктов для мужского здоровья

Москва, 17 июня. Известный продукт способен укрепить мужское здоровье. Подробно об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

Рацион представителей сильного пола следует дополнить горчицей. В ней содержатся изотиоцианаты, которые подавляют рост опухолевых клеток. Эти органические соединения способствуют расширению сосудов, что для мужчины означает улучшение потенции. К тому же употребление горчицы благотворно влияет на артериальное давление.

«Если в рационе мужчины имеется горчица, женщине не только в постели с ним будет хорошо. Он еще и долго проживет», — рассказала Малышева.

Людям с повышенным артериальным давлением и склонностью к полноте рекомендуется отказаться от белого хлеба. Этот продукт может навредить здоровью пациентов с сахарным диабетом, предупредили нутрициологи. Такая выпечка противопоказана тем, кого беспокоят спазмы желудка и сыпь.