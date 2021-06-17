Банк России понизил официальный курс евро на завтра

, 17 июня. Центральный банк Российской Федерации опубликовал официальные курсы иностранных валют на 18 июня 2021 года.

Так, курс евро на завтра снизился на 0,6524 рубля. По данным регулятора, стоимость европейской валюты на пятницу составила 86,7012 рубля.

Стоимость доллара, наоборот, выросла, как стало известно из информации, представленной на официальном сайте Центробанка. Курс американской валюты поднялся на 0,4725 рубля и добрался до отметки в 72,5048 рубля.

Финансовые аналитики рассказали, как встреча президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена повлияла на позиции рубля. Валюта пыталась укрепиться, однако основное влияние на ее курс рубля оказали другие факторы.