Опубликованы новые данные о последствиях подтоплений на востоке Крыма

Симферополь, 17 июня. Сильные ливни в Крыму спровоцировали подтопления в ряде городов республики. Сильнее всего пострадала Керчь. Горожанам приходится передвигаться по городу вплавь.

На Керченском полуострове подтоплены 292 придомовые территории. Пострадала и городская больница. Сейчас медучреждение подключено к резервному источнику электроснабжения. От газоснабжения в регионе отключено по меньшей мере 40 абонентов.

Проблемы с электричеством возникли у жителей семи муниципальных образований. Всего без электроснабжения остаются 40 000 человек. Из-за непогоды обесточены более 30 станций сотовой связи по всему Крыму. Из зон подтопления эвакуированы 125 человек. Организована работа двух пунктов временного размещения. Их общая вместимость составляет 1300 человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в Керчь. В Сети появилось видео, как он передвигается на лодке по городу, а за ним плывут сотрудники МЧС в гидрокостюмах. Такие специалисты сопровождали всех, кто вынужден был передвигаться по улице, подчеркнул Аксенов.