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Владимир Путин назвал пресс-секретаря Белого дома молодой

  /   Обновлено: 17 июня 2021 15:45
Политика
Владимир Путин назвал пресс-секретаря Белого дома молодой
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 17 июня. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки является молодой, образованной и красивой женщиной, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства поделился впечатлениями от встречи с президентом США Джо Байденом, а также рассказал, что образ главы Белого дома в СМИ искажен.

«То, что он там что-то путает иногда… Ну, у него пресс-секретарь — молодая, образованная, красивая женщина, она сама все время путает чего-то», — сказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал американского президента профессионалом.

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путин россия сша псаки
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