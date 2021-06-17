Владимир Путин назвал пресс-секретаря Белого дома молодой

Москва, 17 июня. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки является молодой, образованной и красивой женщиной, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства поделился впечатлениями от встречи с президентом США Джо Байденом, а также рассказал, что образ главы Белого дома в СМИ искажен.

«То, что он там что-то путает иногда… Ну, у него пресс-секретарь — молодая, образованная, красивая женщина, она сама все время путает чего-то», — сказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал американского президента профессионалом.