Проклова рассекретила, куда потратила деньги за откровения в шоу Кудрявцевой

Москва, 17 июня. Актриса Елена Проклова, рассказавшая о пережитых в юном возрасте домогательствах в эфире шоу «Секрет на миллион», сообщила, куда потратила гонорар за передачу.

Артистка призналась в программе Леры Кудрявцевой, что пережила приставания взрослых коллег по киноиндустрии, когда ей было 12 и 15 лет. Во втором случае, по словам Прокловой, это был известный артист, имя которого она предпочла сохранить в секрете. Однако пользователи Сети и некоторые коллеги актрисы решили, что она намекает на покойного Олега Табакова, поскольку в 15 лет она снималась с актером в одном фильме.

Многих поклонников и артистов возмутили откровения 67-летней Прокловой на шоу Кудрявцевой. По мнению этих людей, звезда отечественного кино рассказала о домогательствах ради денег.

«Это смешно, потому что деньги отправлены в фонд помощи «Ты супер!» для талантливых детей-сирот. У меня есть сертификат, подтверждающий это», — рассекретила, куда потратила гонорар, актриса.

По словам Прокловой, она умеет зарабатывать сама на необходимые нужды. Как отметила артистка в интервью изданию «7Дней», о домогательствах она рассказала, чтобы «освободиться от груза» и помочь тем, кто сталкивался с похожей проблемой.

После скандала с домогательствами Проклову поддержала актриса Мария Голубкина. Она предположила, почему артистка не рассказывала о приставаниях раньше.