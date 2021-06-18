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Украина может обострить ситуацию в Донбассе после встречи Путина и Байдена

Политика
Украина может обострить ситуацию в Донбассе после встречи Путина и Байдена
facebook.com/pressjfo.news  /  Операция объединенных сил

Женевский саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшийся накануне, завершен. Главам государств удалось решить неотложные задачи в двусторонних отношениях. Однако не все были готовы к такому исходу. Так, по мнению политического обозревателя МИА «Россия сегодня» Владимира Корнилова, на фоне президентской встречи сильно заволновалась Украина. В разговоре с ФАН Корнилов выразил опасения, что власти страны могут обострить ситуацию в Донбассе после встречи Путина и Байдена.

«Мы наблюдаем истеричную реакцию. Там очень сильно волнуются в связи с признаками если не сближения позиций США и России, то, во всяком случае, выстраивания хоть каких-то зачатков диалога. Ясное дело, что Украина уже кричит на всех углах, что ее предали. Германия предала, Франция предала, теперь еще и США предали», — говорит эксперт.

Украина может обострить ситуацию в Донбассе после встречи Путина и Байдена
Pr Scr youtube.com  / «Кто против?»

Нервозность в высших эшелонах власти Украины растет. Недаром президент страны Владимир Зеленский настаивал на встрече с Байденом до саммита с главой России в Женеве. Однако этого не произошло, так как встреча Украины и США назначена на июль. Теперь, по мнению Корнилова, до визита Зеленского в Белый дом нервозность на Украине будет только возрастать, что и беспокоит политобозревателя.   

«Я боюсь, что сейчас Украина снова попробует предпринять целый ряд провокаций на фронте, как это было сделано на выходных, когда были расстреляны пять защитников ЛНР. Я очень опасаюсь, что сейчас Украина предпримет максимум усилий, чтобы обострить ситуацию и спровоцировать и ДНР, и ЛНР», — заключил эксперт.

Ранее президент Украины Зеленский пригрозил Западу, что создаст «самую мощную армию» на территории Европы, если Украине не будет оказана помощь с конфликтом в Донбассе. Военный эксперт Борис Рожин рассказал в интервью ФАН, почему у Киева ничего не получится.

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Все новости / Политика / Украина может обострить ситуацию в Донбассе после встречи Путина и Байдена
путин россия сша украина зеленский байден корнилов
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