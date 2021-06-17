Гиперопека команды Байдена сыграла злую шутку с лидером США

За встречей президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена наблюдал весь мир. Каждая фраза, каждое движение — ничто не ускользнуло от глаз журналистов, политтехнологов, аналитиков, психологов и даже стилистов. В рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот», журналисты ФАН поинтересовались у экспертов, какие детали встречи лидеров двух держав заслуживают наибольшего внимания.
По мнению профайлера, психолога Олега Долгицкого, уже в начале встречи российская делегация смотрелась более презентабельно. Байден же выглядел несколько отрешенно. Такое состояние бывает из-за сильного напряжения или усталости, что логично, ведь лидеру США немало лет.
«Нашему президенту стоит отдать похвалы и почести. Он взял инициативу в свои руки в начале конференции и дальше повел себя соответственно. Байден смотрелся на порядок хуже. От нас привыкли видеть провинциальное заискивание перед Западом, но эта встреча и подготовка к ней разорвала все шаблоны. Лидер США выглядел невыгодно», — сказал Долгицкий.
Профайлер отметил, что Владимир Путин много шутил после саммита, а это говорит о том, что встреча прошла хорошо. Он также обратил внимание на присутствие американских журналистов на пресс-конференции лидера России: это показывает высокий уровень компетенции президентской команды.
«Я обращу внимание на нашу делегацию. Они выглядели напряженными, было видно, что работали и не могли себе позволить расслабиться. Насколько я помню, не было смартфонов в руках. Факт в том, что наша делегация была постоянно в работе», — подчеркнул психолог.
Любая ошибка правителя на встречах такого уровня дает больше очков противоположной стороне, и западные коллеги, в отличие от российской делегации, несколько оплошали, уверен Долгицкий.
Пресс-конференции Джо Байдена и Владимира Путина, последовавшие после саммита, разительно отличались. У российского президента организационная структура мероприятия была более свободной, а пресс-конференция лидера США отличалась жесткой программой. Вплоть до того, что Джо Байден отвечал на заранее подготовленные вопросы, рассказал политтехнолог и политолог Сергей Маркелов.
«Американская делегация очень переживает, чтобы не произошел какой-то форс-мажор. Но нюансы, которые показывали определенную неловкость президента США, были. Хотя заведомо все было сделано, чтобы максимально избежать инцидентов», — прокомментировал Маркелов.
Политтехнолог считает, что злую шутку в этой ситуации сыграла гиперопека команды над Джо Байденом: «они хотели, чтобы все удалось и президент всем понравился», а президенту хотелось быть главным.
Присутствие американских журналистов на пресс-конференции Путина показало, что наш президент готов спарринговаться и отвечать на любые, даже глупые, вопросы. А пресс-конференция Джо Байдена, наоборот, выявила факт, что американцы готовы работать только в «инкубаторном режиме», где вопрос и ответ — вещи ожидаемые, подытожил Маркелов.
В России есть поговорка, согласно которой «встречают по одеже». Саммит Россия — США не стал исключением. Стилист Анна Шарлай обратила внимание, что лидер США был слегка «помятый». Но это, по ее словам, в современном мире считается вариантом неформального шика.
«Наш президент, видимо, сам по себе более строгий и аккуратный человек. По сравнению с Байденом у него даже обувь была гораздо чище. Хотя мы видели, что они оба прошли одинаковый путь. У лидера США видны припыленные носы туфель», — сказала она.
Сравнивая галстуки лидеров двух держав, стилист отметила, что Джо Байден выбрал холодные голубые тона, что характерно в большей степени для повседневного делового стиля. Владимир Путин отдал предпочтение более строгой, но в то же время нарядной одежде: черный костюм и лилово-красный галстук. По ее словам, это модное сочетание. Подводя итог, Шарлай заключила, что российский лидер «умеет хорошо одеваться», американский — тоже, но жара все же вынудила Байдена снять пиджак.
Астролог, президент Русской астрологической школы Александр Зараев считает, что мгновенных результатов от встречи лидеров двух держав ожидать не стоит. По его мнению, возможно восстановление дипломатических связей между странами. В то же время благодаря этой встрече появилась парадигма будущих отношений между Европой и Россией, которая проявится уже через месяц, уверен Зараев. Встреча проходила в период ретроградного Меркурия: это, по словам астролога, указывает на то, что долгосрочные решения приниматься не будут, а после 23 июня многие договоренности изменятся. Специалист также оценил совместимость двух лидеров.
«Байден — Скорпион, у него много скрытых внутренних напряжений. А Путин — Весы, он может чувствовать Скорпионов и пытаться управлять ими, но тут уже накладываются особенности личности. Байден был вице-премьером у Обамы, именно он активизировал войну в Грузии и в Осетии. Его лебединая песня будет в контексте того, что он активизирует конфликт на Украине», — сказал астролог.
По прогнозам Зараева, правление Байдена продлится не дольше конца 2022 года.