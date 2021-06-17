Гиперопека команды Байдена сыграла злую шутку с лидером США

За встречей президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена наблюдал весь мир. Каждая фраза, каждое движение — ничто не ускользнуло от глаз журналистов, политтехнологов, аналитиков, психологов и даже стилистов. В рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот», журналисты ФАН поинтересовались у экспертов, какие детали встречи лидеров двух держав заслуживают наибольшего внимания.

По мнению профайлера, психолога Олега Долгицкого, уже в начале встречи российская делегация смотрелась более презентабельно. Байден же выглядел несколько отрешенно. Такое состояние бывает из-за сильного напряжения или усталости, что логично, ведь лидеру США немало лет.

«Нашему президенту стоит отдать похвалы и почести. Он взял инициативу в свои руки в начале конференции и дальше повел себя соответственно. Байден смотрелся на порядок хуже. От нас привыкли видеть провинциальное заискивание перед Западом, но эта встреча и подготовка к ней разорвала все шаблоны. Лидер США выглядел невыгодно», — сказал Долгицкий.

Профайлер отметил, что Владимир Путин много шутил после саммита, а это говорит о том, что встреча прошла хорошо. Он также обратил внимание на присутствие американских журналистов на пресс-конференции лидера России: это показывает высокий уровень компетенции президентской команды.

«Я обращу внимание на нашу делегацию. Они выглядели напряженными, было видно, что работали и не могли себе позволить расслабиться. Насколько я помню, не было смартфонов в руках. Факт в том, что наша делегация была постоянно в работе», — подчеркнул психолог.

Любая ошибка правителя на встречах такого уровня дает больше очков противоположной стороне, и западные коллеги, в отличие от российской делегации, несколько оплошали, уверен Долгицкий.

kremlin.ru / Администрация президента России

Пресс-конференции Джо Байдена и Владимира Путина, последовавшие после саммита, разительно отличались. У российского президента организационная структура мероприятия была более свободной, а пресс-конференция лидера США отличалась жесткой программой. Вплоть до того, что Джо Байден отвечал на заранее подготовленные вопросы, рассказал политтехнолог и политолог Сергей Маркелов.

«Американская делегация очень переживает, чтобы не произошел какой-то форс-мажор. Но нюансы, которые показывали определенную неловкость президента США, были. Хотя заведомо все было сделано, чтобы максимально избежать инцидентов», — прокомментировал Маркелов.

Политтехнолог считает, что злую шутку в этой ситуации сыграла гиперопека команды над Джо Байденом: «они хотели, чтобы все удалось и президент всем понравился», а президенту хотелось быть главным.

Присутствие американских журналистов на пресс-конференции Путина показало, что наш президент готов спарринговаться и отвечать на любые, даже глупые, вопросы. А пресс-конференция Джо Байдена, наоборот, выявила факт, что американцы готовы работать только в «инкубаторном режиме», где вопрос и ответ — вещи ожидаемые, подытожил Маркелов.

В России есть поговорка, согласно которой «встречают по одеже». Саммит Россия — США не стал исключением. Стилист Анна Шарлай обратила внимание, что лидер США был слегка «помятый». Но это, по ее словам, в современном мире считается вариантом неформального шика.

«Наш президент, видимо, сам по себе более строгий и аккуратный человек. По сравнению с Байденом у него даже обувь была гораздо чище. Хотя мы видели, что они оба прошли одинаковый путь. У лидера США видны припыленные носы туфель», — сказала она.

Сравнивая галстуки лидеров двух держав, стилист отметила, что Джо Байден выбрал холодные голубые тона, что характерно в большей степени для повседневного делового стиля. Владимир Путин отдал предпочтение более строгой, но в то же время нарядной одежде: черный костюм и лилово-красный галстук. По ее словам, это модное сочетание. Подводя итог, Шарлай заключила, что российский лидер «умеет хорошо одеваться», американский — тоже, но жара все же вынудила Байдена снять пиджак.

Prt Scr youtube.com / Телеканал 360

Астролог, президент Русской астрологической школы Александр Зараев считает, что мгновенных результатов от встречи лидеров двух держав ожидать не стоит. По его мнению, возможно восстановление дипломатических связей между странами. В то же время благодаря этой встрече появилась парадигма будущих отношений между Европой и Россией, которая проявится уже через месяц, уверен Зараев. Встреча проходила в период ретроградного Меркурия: это, по словам астролога, указывает на то, что долгосрочные решения приниматься не будут, а после 23 июня многие договоренности изменятся. Специалист также оценил совместимость двух лидеров.

«Байден — Скорпион, у него много скрытых внутренних напряжений. А Путин — Весы, он может чувствовать Скорпионов и пытаться управлять ими, но тут уже накладываются особенности личности. Байден был вице-премьером у Обамы, именно он активизировал войну в Грузии и в Осетии. Его лебединая песня будет в контексте того, что он активизирует конфликт на Украине», — сказал астролог.

По прогнозам Зараева, правление Байдена продлится не дольше конца 2022 года.