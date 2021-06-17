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В Штатах будут отмечать День отмены рабства

США
В Штатах будут отмечать День отмены рабства
wikipedia.org  /  Yojosealejandro / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 17 июня. Конгресс США одобрил законопроект, согласно которому 19 июня будут отмечать новый национальный праздник — День отмены рабства. Для вступления в силу документ направлен на подпись президенту страны Джозефу Байдену. Об этом сообщил The Washington Post.

За новый национальный праздник проголосовали 415 членов нижней палаты Конгресса США, против инициативы выступили 14 человек, преимущественно республиканцы. День отмены рабства станет первым национальным праздником с 1983 года, когда был учрежден День Мартина Лютера Кинга — младшего.

«Наши федеральные праздники намеренно малочисленны и признают самые важные вехи. Я не могу придумать более важной вехи для празднования, чем конец рабства в Соединенных Штатах», — прокомментировала результаты голосования член Палаты представителей Конгресса США Кэролайн Мэлони.

Согласно данным опроса Института Гэллапа, треть американцев также поддержали идею сделать 19 июня национальным праздником. «За» высказались 35% опрошенных, еще 40% признались, что не знакомы с историей вопроса.

Дата 19 июня выбрана потому, что именно в этот день в Техасе была оглашена прокламация об освобождении рабов, которую принял 16-й президент Авраам Линкольн. Штат стал последним, где об этом объявили. В 1980 году Техас официально признал 19 июня праздником, затем подключились Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния.

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сша праздник рабство
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