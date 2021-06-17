В Штатах будут отмечать День отмены рабства

Вашингтон, 17 июня. Конгресс США одобрил законопроект, согласно которому 19 июня будут отмечать новый национальный праздник — День отмены рабства. Для вступления в силу документ направлен на подпись президенту страны Джозефу Байдену. Об этом сообщил The Washington Post.

Biden plans Thursday to sign legislation establishing Juneteenth as a federal holiday.



On Wednesday, the House voted overwhelmingly to commemorate the day marking the end of slavery in Texas by establishing the first new federal holiday since 1983. https://t.co/4vGMdCu8L9 — The Washington Post (@washingtonpost) June 17, 2021

За новый национальный праздник проголосовали 415 членов нижней палаты Конгресса США, против инициативы выступили 14 человек, преимущественно республиканцы. День отмены рабства станет первым национальным праздником с 1983 года, когда был учрежден День Мартина Лютера Кинга — младшего.

«Наши федеральные праздники намеренно малочисленны и признают самые важные вехи. Я не могу придумать более важной вехи для празднования, чем конец рабства в Соединенных Штатах», — прокомментировала результаты голосования член Палаты представителей Конгресса США Кэролайн Мэлони.

Согласно данным опроса Института Гэллапа, треть американцев также поддержали идею сделать 19 июня национальным праздником. «За» высказались 35% опрошенных, еще 40% признались, что не знакомы с историей вопроса.

More Americans support making Juneteenth a national holiday than oppose the idea, poll says https://t.co/lkB2Kd3Brm — CBS News (@CBSNews) June 15, 2021

Дата 19 июня выбрана потому, что именно в этот день в Техасе была оглашена прокламация об освобождении рабов, которую принял 16-й президент Авраам Линкольн. Штат стал последним, где об этом объявили. В 1980 году Техас официально признал 19 июня праздником, затем подключились Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния.