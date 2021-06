В Штатах будут отмечать День отмены рабства

Вашингтон, 17 июня. Конгресс США одобрил законопроект, согласно которому 19 июня будут отмечать новый национальный праздник — День отмены рабства. Для вступления в силу документ направлен на подпись президенту страны Джозефу Байдену. Об этом сообщил The Washington Post.

Biden plans Thursday to sign legislation establishing Juneteenth as a federal holiday.



On Wednesday, the House voted overwhelmingly to commemorate the day marking the end of slavery in Texas by establishing the first new federal holiday since 1983. https://t.co/4vGMdCu8L9