Сериал «Пробуждение» с Евгением Мироновым в главной роли получил дату премьеры

Москва, 17 июня. Премьера детективного триллера «Пробуждение» состоится 1 июля на онлайн-платформе IVI. Главную роль в 12-серийном проекте исполнит актер Евгений Миронов.

Сюжет сериала разворачивается вокруг следователя Павла Фролова (Евгений Миронов), который полностью отдает себя работе, жертвуя даже личным временем с семьей. Жена героя уговаривает его наконец-то взять отпуск и улететь на море вместе с сыном. Однако отдых срывается — уже на паспортном контроле в аэропорту Фролову звонят с работы и просят срочно приехать. За решение главного героя наказывает сама судьба — по дороге семья попадает в автомобильную аварию, в которой выживает только главный герой.

Уже в больнице переживающий потерю близких следователь понимает, что происходит нечто странное. Каждый день он оказывается в разных реальностях: в одной выжила его жена, в другой — сын. Теперь Фролову предстоит раскрыть самое важное дело в его жизнь, чтобы исправить ошибки прошлого.

«Думаю, прошло время, когда были интересны только сюжетные линии, экшн-сцены без оправдания поступков героев. Зрителям хочется глубины», — рассказал Евгений Миронов.

Актер отметил, что консультировался с настоящими следователями и криминалистами, чтобы достичь реалистичности в кадре. Кроме того, Миронов освоил подводное плавание и научился стрелять. В сериале также снялись Александр Робак, Михаил Шведов, Наталия Вдовина, Агриппина Стеклова, Владимир Ильин, Руслан Герман и другие.

Ранее в Сети появился тизер второго сезона «Эйфории». Видео за несколько часов посмотрели почти 10 тысяч фанатов. Даты премьеры пока нет, но Зендая сообщила, что выход второго сезона состоится совсем скоро.