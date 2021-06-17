Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 16:49
16:48
Общество
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
16:44
Политика
Британские журналисты указали на попытки Байдена пропиариться в Женеве
16:41
Экономика
Бизнесмен объяснил, как не допустить роста цен на топливо в России
16:41
Происшествия
Суд продлил меру пресечения московскому мундепутату Люсе Штейн
16:41
Политика
Володин назвал число обращений в Госдуму с начала работы седьмого созыва
16:37
Шоу-бизнес
Пугачева жестко ответила на попытки Кудрявцевой лезть в ее личную жизнь
16:35
Политика
Ковитиди отреагировала на попытки Зеленского любой ценой привлечь внимание Путина
16:35
Политика
В МИД Ирана заявили о значительном прогрессе на переговорах по ядерной сделке
16:34
Евро 2020
Ярмоленко вывел вперед сборную Украины в матче Евро-2020 с Северной Македонией
16:34
Политика
Литва заявила о нарушении РФ воздушного пространства для шумихи во время саммита
Все новости

Сериал «Пробуждение» с Евгением Мироновым в главной роли получил дату премьеры

Общество
Сериал «Пробуждение» с Евгением Мироновым в главной роли получил дату премьеры
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 17 июня. Премьера детективного триллера «Пробуждение» состоится 1 июля на онлайн-платформе IVI. Главную роль в 12-серийном проекте исполнит актер Евгений Миронов.

Сюжет сериала разворачивается вокруг следователя Павла Фролова (Евгений Миронов), который полностью отдает себя работе, жертвуя даже личным временем с семьей. Жена героя уговаривает его наконец-то взять отпуск и улететь на море вместе с сыном. Однако отдых срывается — уже на паспортном контроле в аэропорту Фролову звонят с работы и просят срочно приехать. За решение главного героя наказывает сама судьба — по дороге семья попадает в автомобильную аварию, в которой выживает только главный герой.

Уже в больнице переживающий потерю близких следователь понимает, что происходит нечто странное. Каждый день он оказывается в разных реальностях: в одной выжила его жена, в другой — сын. Теперь Фролову предстоит раскрыть самое важное дело в его жизнь, чтобы исправить ошибки прошлого.

«Думаю, прошло время, когда были интересны только сюжетные линии, экшн-сцены без оправдания поступков героев. Зрителям хочется глубины», — рассказал Евгений Миронов.

Актер отметил, что консультировался с настоящими следователями и криминалистами, чтобы достичь реалистичности в кадре. Кроме того, Миронов освоил подводное плавание и научился стрелять. В сериале также снялись Александр Робак, Михаил Шведов, Наталия Вдовина, Агриппина Стеклова, Владимир Ильин, Руслан Герман и другие.

Ранее в Сети появился тизер второго сезона «Эйфории». Видео за несколько часов посмотрели почти 10 тысяч фанатов. Даты премьеры пока нет, но Зендая сообщила, что выход второго сезона состоится совсем скоро.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сериал «Пробуждение» с Евгением Мироновым в главной роли получил дату премьеры
кино фильмы миронов сериал
Комментировать
Эксклюзив
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 216096 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 113463 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 96765 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 69184 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 68251 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru