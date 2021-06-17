Политолог Романов считает, что Резник не соответствует образу депутата

По мнению политического аналитика Романа Романова, репутация депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника опустилась до минимального уровня. Эксперт считает, что политик совершенно не соответствует образу настоящего российского депутата, отмечает эксперт.

Напомним, 17 июня силовики и следователи провели обыски у петербургского депутата Максима Резника. Источник в СК допустил, что парламентарию могут изменить статус свидетеля по делу о квартире-нарколаборатории. Не исключено, что на политика могли дать показания другие фигуранты дела, связанного с квартирой, где производились наркотики.

«Если внимательно приглядеться к биографии Резника, то мы можем заметить, что этот человек постоянно липнет к каким-то очень странным ситуациям, буквально влипает во что-то непонятное. Классический образ российского представителя законодательной сферы, депутата должен быть, на мой взгляд, кристально чистым. Мы должны видеть, что люди, принимающие законы, влияющие на жизнь нашего государства, — это адекватные, нормальные люди с чистой репутацией. Резник не соответствует этому образу политика», — поделился мнением Роман Романов.

Невские Новости /

С одной стороны, избиратели должны сами указывать, что такие депутаты им не нужны, подчеркнул собеседник агентства. С другой — представители органов федеральной власти, исполнительной и те, кто отвечает за правоохранительные органы, должны следить, чтобы во власть попадали только люди, отвечающие жестким требованиям.

«Избиратели должны понимать, кто перед ними. В любом случае даже если Резника не снимут с выборов, все эти дела должны быть опубликованы, должны быть продемонстрированы всем», — подчеркнул политолог.

Роман Романов добавил, что лишить Резника депутатской неприкосновенности можно, если суд докажет его причастность к особо тяжким преступлениям. А пока сами избиратели должны понять, кто перед ними, и не допустить такого политика к власти.

«В нашей открытой демократической системе люди должны делать выбор. Главное — показать, кто есть кто: кто чист, кто грязен, кто из них нам нужен. Избиратели могут повлиять на исход, могут выбрать достойного депутата, чтобы подобные Резнику больше не становились причастными к властным структурам», — заключил политический аналитик.

Ранее общественный деятель, политолог и блогер Вадим Манукян отреагировал на информацию ФАН о проведении обыска в доме, в котором живет петербургский депутат Максим Резник, имя которого неоднократно фигурировало в новостях о наркотиках. Он заявил, что депутатская неприкосновенность не является поводом для нарушения закона.