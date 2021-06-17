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Путин подчеркнул важность деофшоризации экономики России

Экономика
Путин подчеркнул важность деофшоризации экономики России
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 17 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на важность деофшоризации экономики страны.

Курс на деофшоризацию необходимо продолжить, уверен глава государства. Об этом он заявил в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Вчера в Женеве состоялись переговоры Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Американский президент — настоящий профессионал, считает российский лидер. Он также рассказал, что образ Байдена, сформированный в СМИ, не соответствует действительности.

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Все новости / Экономика / Путин подчеркнул важность деофшоризации экономики России
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