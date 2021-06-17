Путин подчеркнул важность деофшоризации экономики России

Москва, 17 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на важность деофшоризации экономики страны.

Курс на деофшоризацию необходимо продолжить, уверен глава государства. Об этом он заявил в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Вчера в Женеве состоялись переговоры Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Американский президент — настоящий профессионал, считает российский лидер. Он также рассказал, что образ Байдена, сформированный в СМИ, не соответствует действительности.