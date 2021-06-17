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Жители Керченского полуострова остались без водоснабжения

  /   Обновлено: 17 июня 2021 15:35
Общество
Жители Керченского полуострова остались без водоснабжения
pixabay.com/ru  /  ujeans

Керчь, 17 июня. Около 20 тысяч жителей Керчи и близлежащих районов остались без воды в связи с подтоплением насосных станций.

Всего за несколько часов на территории Керчи выпали две месячные нормы осадков. Центр города остался без электричества. Непогода также лишила нормального водоснабжения жителей города и сел, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«Под отключение попало около 20 тысяч, из них 3700 детей. Продолжается работа «Воды Крыма» по восстановлению водоснабжения. Организован подвоз питьевой воды, задействовано пять водовозок», — добавили в ведомстве.

Из-за сильных ливней Керчь и ряд близлежащих поселков оказались затоплены. Часть города осталась без электричества. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уже прибыл на место произошедшего и лично осматривал самые проблемные районы.

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керчь вода наводнение
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