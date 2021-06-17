Появилось видео подтопленных улиц из-за аномальных дождей в Керчи

Спасатели ликвидируют последствия паводка в Керчи. Аномальные дожди обрушились на юг страны. В Керчи затопило улицы, под водой оказались 12 домов, городская больница. На кадрах, которые снимают местные жители, видно затопленные машины, автобусы, плавающие контейнеры. Также 18 жилых домов подтоплены в селе Приозерное.

За ночь в Керчи выпало 72 миллиметра осадков — это полторы месячной нормы. Поднялся уровень воды в реке Мелек-Чесме. Движение в городе парализовало. На место прибыли сотрудники МЧС, они откачивают воду из подтопленных помещений, социально-значимые объекты переводят на резервные источники питания.

По сообщению синоптиков, дожди, грозы, шквалистый ветер ожидается в Керчи в течение суток 17 июня.