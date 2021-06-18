Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 74

ФАН представляет 74-й выпуск рейтинга СМИ, активно раскручивающих антироссийскую повестку. В этом выпуске: за критику «Вызова» из руководства Роскосмоса уволен космонавт Сергей Крикалев, Россия ведет кибервойну с США, в Коммунарке умер расследовавший дело ЮКОСа экс-глава управления Генпрокуратуры Владимир Лысейко. Подробнее об этих вбросах — в нашем материале.

Итоги недели

«Эхо Москвы» продолжает четвертую неделю подряд удерживать первую строчку нашего рейтинга. У издания 57 текстов антироссийской направленности. «МБХ медиа» (54 текста), связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, остается на второй строчке. «Новая газета» также вторую неделю подряд удерживает третье место, у издания 48 текстов.

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Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Спекуляции вокруг Крикалева

Некоторые СМИ, включая «Дождь», распространили информация о том, что российский космонавт Сергей Крикалев якобы был уволен за критику проекта Роскосмоса «Вызов».

В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью KP.RU опроверг спекуляции вокруг увольнения космонавта Крикалева из организации. Он отметил, что подобные заявления — информационный вброс, поскольку Крикалев никогда не выступал против «Вызова».

«Я не знаю, кто стоит за этой спекуляцией, которая вброшена в СМИ, но она не соответствует действительности ни на один процент. <…> Мы обсуждали риски, возможность компенсации рисков. У каждого полета есть свои риски. Это вовсе не обычный полет. Конечно, живая дискуссия у нас постоянно шла. Но такого, чтобы Сергей Константинович категорически выступил против и сказал, мол, через мой труп, не было никогда. Это выдумка журналистов, которую я сейчас хотел бы опровергнуть», — пояснил он.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Рогозин добавил, что на следующей неделе в госкорпорации решат, в каком качестве и на какой должности продолжит работу Крикалев в Роскосмосе.

«Меня поразило, что во многих СМИ написано по поводу того, что из корпорации ушел последний космонавт. Это даже не смешно. Речь сейчас идет в целом о дальнейшей реорганизации структуры государственных корпораций. Мы укрупняем ряд направлений нашей деятельности. <...> Это внутренняя трансформация, которая не имеет никакого отношения к каким-то проблемам конкретных людей», — рассказал Рогозин.

Россия и кибервойна

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в кибератаках на Соединенные Штаты.

«Если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно по отношению к нам или нашим союзникам и партнерам, мы примем ответные меры», — отметил он.

Однако в интервью телеканалу NBC российский президент Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России не имеют под собой доказательств.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Нас обвиняли во всем: вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и так далее. Ни разу они не потрудились представить какие-либо доказательства. Просто необоснованные обвинения», — сказал президент России.

Смерть в Коммунарке

Актер Станислав Садальский написал в социальных сетях сообщение о том, что бывший начальник управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Владимир Лысейко умер от коронавируса в «легендарной Коммунарке» после первого укола вакциной «Спутник V».

Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что Лысейко не проходил лечение от COVID-19 в Коммунарке.

«Данный пациент не проходил лечение в больнице в Коммунарке. Также сообщаем, что ни одного случая смерти вследствие проведения вакцинации в московских больницах не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Мнение экспертов

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что киберпространство давно стало предметом пристального внимания США. Можно говорить, что американские разведывательные службы так или иначе контролируют большую его часть.

«Как можно понять из различных разоблачений таких одиночек, как Ассанж и Сноуден, а также целого ряда новостей, назойливому контролю подвергаются даже ближайшие союзники Вашингтона. Поэтому любое самостоятельное действие в этой сфере будет встречать решительный отпор США как со стороны ведущих технологических корпораций страны, так и от государственных структур», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт добавил, что обвинения в кибератаках стали привычными в отношении Ирана, Китая, КНДР, России. Они становятся удобной ширмой для введения тех или иных ограничений в корпоративных или государственных интересах, становятся аргументом в геополитическом давлении. А от реальности многие эти обвинения далеки и часто просто маскируют тот факт, что самую масштабную кибервойну на планете ведут именно США.

Федеральное агентство новостей /

«Вброс об отставке Крикалева — это прежде всего попытка дискредитации российской космической программы. При наличии объективных трудностей она все же продолжается, хоть и имеет множество конкурентов и ненавистников. Стоит заметить также, что фейк распространен перед тем, как Россия и Китай представили дорожную карту ILRS (Международной лунной исследовательской станции), планы автоматических миссий, собранные в единую автоматизированную лунную базу. Очевидно, что и данное событие было максимально затенено в информационном пространстве вбросом об отставке «последнего космонавта», — рассказал Сергей Простаков.

По его словам, Владимир Лысейко, очевидно, пал «виртуальной жертвой» непрекращающейся информационной борьбы против российских вакцин и российского здравоохранения. В распространившемся вбросе подчеркивались и факт наличия прививки от коронавируса, и пребывание в самой известной больнице — в Коммунарке.

«Это указывает на то, что российская медицина испытала очередную атаку, нацеленную на ее дискредитацию. Кроме того, понятно желание либеральных СМИ скорее похоронить уже довольно пожилого следователя по делу ЮКОСа», — заключил Сергей Простаков.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь считает, что американские официальные лица сделали себя заложниками собственной пропаганды. Доказательств влияния российских хакеров на выборы 2016 года не было и, очевидно, не могло быть.

«Вместо поиска доказательств каждая новая значимая кибератака на государственные и коммерческие учреждения США объявляется делом рук Кремля. В итоге создается впечатление целой кибервойны, каждое новое безосновательное заявление удачно вписывается в эту извращенную логику. Доказательств как бы уже не требуется: общественное мнение приучено к тому, что за любым интернет-преступлением кроется «русский след». Об этом свидетельствует и та безапелляционность, с которой представитель канала NBC задавал этот вопрос нашему президенту. Это один из примеров эффективной манипуляции, но беда в том, что держать общество в плену иллюзий всегда опасно», — добавил Юрий Голубь.

Он обратил внимание, что кибертерроризм — не выдуманная, а реальная угроза. Вместо охоты на ведьм нужно искать реальные способы борьбы с этим злом, в том числе через международное сотрудничество. Не случайно эта тема стала одной из главных на прошедшей встрече глав России и США.

«Космическая отрасль в России сакральна, любая неудача — реальная или выдуманная — воспринимается остро, вызывает большой общественный отклик. Потому и так много вбросов на эту тему. «Увольнение последнего космонавта за критику» — оказалось, что вовсе не последнего, вовсе не увольнение и вовсе не за критику. Причем и критика, и периодические реорганизации — естественные процессы в любой работающей корпорации», — добавил Юрий Голубь.

По сути, считает эксперт, Рогозин страдает от нападок из-за того, что делает работу Роскосмоса публичной и популяризирует отечественную космонавтику, невзирая на такую — часто неадекватную — реакцию.