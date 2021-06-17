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Бразильские индейцы бунтуют из-за закона о захвате общинных земель

Латинская Америка
Бразильские индейцы бунтуют из-за закона о захвате общинных земель
Prt Scr twitter.com  /  @GreenpeaceBR

Бразилиа, 17 июня. Несколько сотен индейцев вышли на акции протеста против законопроекта, ограничивающего территории индейских резерваций. Об этом сообщает координатор общин коренных народов APIB.

Протестующие выступают против законопроекта, продвигаемого фермерским лобби, которое ограничит признание резерваций индейцев.

Представители коренных народов в головных уборах из перьев и с раскрашенными лицами и телами попытались ворваться в здание парламента в Бразилиа, чтобы потребовать смещения главы государственного агентства по делам индейцев Funai за то, что организация не отстаивает их права.

Полиция применила перцовый газ, чтобы сдержать толпу. Несколько стрел от луков индейцев попали в окна здания.

«Законопроект PL 490 опасен не только для нас, но и для всего человечества», — заявила глава крупнейшего координационного центра индейских общин APIB Сонья Гуажажара.

Законопроект, впервые выдвинутый в 2007 году, утверждает 1988 год в качестве крайнего срока демаркации резерваций. Нижняя палата парламента проведет голосование касательно закона на следующей неделе.

Верховный суд Бразилии должен вынести решение по делу, поддерживающее позицию индейцев, согласно которому 1988 год противоречит конституционным гарантиям коренным народам относительно исконных земель.

«В 2009 году законопроект был отклонен Комитетом по правам человека. Это неприемлемый откат назад в вопросе прав коренных народов, противоречащий Конституции», — отметила единственный законодатель в Конгрессе от индейцев Жоения Уапичана.

Нарушения прав индейцев

Если закон будет принят, ранее защищенные индейские земли станут объектом для товарного сельскохозяйственного производства и горной добычи. Проект поддерживается ультраправым президентом Жаиром Болсонару, который выступает за развитие региона Амазонии путем эксплуатации природных ресурсов в резервациях.

По словам Гуажажары, кампания против принятия закона была начата на фоне увеличения случаев нападения на общины индейцев незаконными золотодобытчиками, которые оккупируют коренные земли.

Согласно одному из последних исследований, в мае уровень вырубки лесов в бразильской Амазонии достиг рекордной отметки. С начала президентского срока Болсонару сокращение масштабов тропических лесов в стране стремительно увеличивается.

Недавно стали асфальтировать автостраду BR-319, которая проходит через заповедные леса Амазонии в тех местах, где сейчас и так орудуют лесорубы.

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Все новости / Латинская Америка / Бразильские индейцы бунтуют из-за закона о захвате общинных земель
бразилия индейцы болсонару
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