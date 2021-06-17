НАТО просит Катар предоставить базу для подготовки афганских войск

Доха, 17 июня. Руководство НАТО начало переговоры с Катаром о подготовке афганских войск на его территории. Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный сотрудник одной из западных служб безопасности заявил, что Альянс попросил Доху о размещении здесь своей военной базы, где будут проходить обучение представители элитных подразделений Афганистана после вывода американского контингента из этой страны.

«Мы сделали такое предложение, но сначала власти Катара должны решить, устраивает ли их использование своей территории в качестве тренировочного полигона НАТО», — сообщил агентству другой источник, базирующийся в Вашингтоне.

EXCLUSIVE NATO approaches Qatar to seek training base for Afghan forces after withdrawal https://t.co/5UxSjzFwmb pic.twitter.com/6iJ3kq9MfP — Reuters (@Reuters) June 14, 2021

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что вывод войск США, который начался в апреле, уже завершен на 50% и продолжается в строгом соответствии с планом. Предполагается, что иностранный контингент полностью покинет Афганистан к 11 сентября 2021 года.

При этом сообщалось, что НАТО будет и дальше оказывать поддержку Афганистану в области финансирования и подготовки войск, а также защиты критически важных объектов. В частности, речь идет о международном аэропорте Кабула, охрану которого, по предварительной информации, возьмут на себя подразделения турецкой армии.

В последние годы Катар стал площадкой для переговоров между представителями движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), США, НАТО и другими силами. Благодаря посредничеству Дохи, где располагается представительство талибов, стороны смогли заключить мирное соглашение, которое предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев.

Соединенные Штаты Америки также ведут переговоры о размещении своего контингента в других странах Центральной Азии, чтобы сохранить влияние в этом регионе. Однако на данный момент ни одно государство не выразило согласия на предоставление своей территории для американских баз. Напротив, Пакистан уже ответил категорическим отказом принять у себя выводимые из Афганистана войска.

Pakistan to refuse any US base or even kinetic drones operations in Afghanistan using Pakistan soil...huge if true https://t.co/NHHqZlXz9B — Uchiha Itachi (@yelloflash29) May 26, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.