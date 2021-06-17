В Киеве "заминировали" четыре станции метро и самолет

Киев, 17 июня. На электронную почту полиции Киева поступило сообщение о минировании четырех станций метро, железнодорожного вокзала и одного из самолетов в аэропорту.

В письме сообщалось, что заминированы станции метро "Золотые ворота", "Крещатик", "Дворец спорта" и "Университет".

Следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, взрывотехники и кинологи тщательно обследуют указанные территории на предмет обнаружения взрывоопасных или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация людей.

Сотрудники правоохранительных органов завершили осмотр станции метро "Дворец спорта". Сообщение о минировании на данном объекте не подтвердилось.