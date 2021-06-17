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Арман Давлетяров назвал один из главных недостатков прошедшей премии Муз-ТВ

Шоу-бизнес
Арман Давлетяров назвал один из главных недостатков прошедшей премии Муз-ТВ
Prt Scr youtube.com  /  Арман Давлетяров

Москва, 17 июня. Бывший генеральный директор Муз-ТВ Арман Давлетяров нелестно отозвался о прошедшей премии телеканала. Одним из главных недостатков медиаменеджер назвал список номинаций.

По словам Давлетярова, премия Муз-ТВ всегда охватывала все направления музыки, однако в этом году не вручали награду лучшему рок-исполнителю или хип-хоп проекту. Экс-гендиректору не понравилось, что на прошедшей премии канала не было главной, по его мнению, номинации — за вклад в жизнь. Эту награду получали, например, Доктор Лиза (общественный деятель Елизавета Глинка), бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и телеведущий Владимир Познер.

«Я был уверен, что в этом году, так как эти два года были для нас и для всего мира непростыми, эти премии получат, как минимум, доктора, которые на передовой все эти месяцы. К сожалению, я этого не увидел, а увидел тот бардак, который происходил на церемонии», — возмутился Давлетяров в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Бывшему гендиректору Муз-ТВ не понравилось, что на церемонии нецензурно выражались со сцены. Некоторые артисты даже писали Давлетярову, что уехали с премии. Среди покинувших церемонию были, например, Игорь Гуляев, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков.

«Все, кто не принимал участие в церемонии, и не был в номинации. Знаю, что часть артистов просто не пришли на премию под тем или иным предлогом. Я так понимаю, что за эти полгода сложились не совсем хорошие отношения с тем или иным артистом у руководства канала», — пояснил бывший гендиректор Муз-ТВ.

Продюсера Иосифа Пригожина и его супругу, певицу Валерию, по словам медиаменеджера, пригласили на премию за сутки, хотя это можно считать неуважением к артистам. А продюсера Максима Фадеева вообще не позвали на церемонию, добавил экс-гендиректор.

Арман Давлетяров занимал пост генерального директора Муз-ТВ более семи лет. Об уходе с должности он объявил в начале этого года.

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Все новости / Шоу-бизнес / Арман Давлетяров назвал один из главных недостатков прошедшей премии Муз-ТВ
шоу-бизнес премия муз-тв Давлетяров
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