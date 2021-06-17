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Донбасс сегодня: ВСУ нанесли минометный удар по Донецку, солдаты Киева разрывают контракты

Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ нанесли минометный удар по Донецку, солдаты Киева разрывают контракты
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 17 июня. Украинские войска нанесли удары по Донецку из минометов и гранатометов. ВСУ минируют дороги общего пользования, что угрожает безопасности мирных жителей и сотрудников ОБСЕ. Небоевые потери в украинской армии растут. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования один раз открывали огонь по населенным пунктам Донбасса. Обстрелян поселок Калиновка Луганской Народной Республики с применением 82-мм минометов. В Донецкой Народной Республике за стуки нарушений режима прекращения огня на зафиксировано.

Между тем утром в четверг Вооруженные силы Украины нанесли удар по пригородам Донецка из тяжелых 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов, сообщает Народная милиция республики. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

ВСУ продолжают минировать дороги общего пользования

Жители поселка Новолуганское Донецкой области жалуются в местную администрацию на минирование украинскими силовиками местности и дорог общего пользования, сообщают в оборонном ведомстве ДНР. По информации дончан, минирование осуществляют подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, используя запрещенные Оттавской конвенцией противопехотные мины ПМН-2.

Кроме того, уточняют в Донецке, местность и дороги, на которых производится закладка мин, используется как местным жителями, так и патрулями мониторинговой миссии ОБСЕ, что ставит под угрозу жизни и здоровье гражданского населения и наблюдателей.

Донбасс сегодня: ВСУ нанесли минометный удар по Донецку, солдаты Киева разрывают контракты
Федеральное агентство новостей  / 

Небоевые потери ВСУ

На полигоне в районе поселка Анадоль Донецкой области 15 июня проходили учебные стрельбы военнослужащих мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, информирует Народная милиция ДНР. В результате нарушений требований безопасности при проведении занятий пулевое ранение получил старший солдат Звыдько.

Расследованием инцидента установлено, что трое военнослужащих прибыли на стрельбы в состоянии алкогольного опьянения, результатом чего и стало ранение их сослуживца. При этом, по официальным сводкам, Звыдько проведен как получивший ранение в результате обстрела со стороны ДНР.

Украинские силовики отказываются продлевать контракты

Процесс оттока контрактников из Вооруженных сил Украины продолжается, свидетельствуют данные Народной милиции ЛНР. Только за неделю в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ 25 военнослужащих отказались продлевать контракты на дальнейшее прохождение службы. Еще 12 бойцов подали рапорты на замену. Причиной такого всплеска являются ухудшающиеся условия службы и задержки в выплате денежного содержания.

В связи с тем, что бригада находится в зоне Операции объединенных сил (ООС) и с целью не допустить дальнейшего разукомплектования подразделений, командир 59-й ОМПБр ВСУ Геннадий Шаповалов распорядился приостановить увольнение бойцов, у которых закончился контракт, до убытия бригады из зоны конфликта в пункт постоянной дислокации. Таким образом, многие военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях, после окончания контрактов и до ротации соединения будут находиться в зоне конфликта фактически на нелегальных основаниях.

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всу украина донецк новороссия луганск
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