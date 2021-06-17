Создатели «Спутника V» разработают прививку от индийского штамма коронавируса

Москва, 17 июня. Российский НИЦ им. Гамалеи готовится представить вакцину от индийского штамма коронавирусной инфекции, сообщается на официальной странице центра в Twitter.

Ученые готовятся предложить дополнительный укол, способный защитить пациентов от индийского штамма SARS-CoV-2. Согласно новой классификации ВОЗ, разработка получит название вариант «Дельта».

«Зеленую плесень» обнаружили у переболевшего COVID-19 жителя Индии. Пациенту удалось вылечиться от коронавируса после 90-процентного поражения легких, однако затем врачи диагностировали у него новое заболевание дыхательного органа.