Элайджа Вуд и Джулия Дэвис снимутся в ремейке «Токсичного мстителя»

Вашингтон, 17 июня. Элайджа Вуд и Джулия Дэвис присоединились к актерскому составу ремейка фильма «Токсичный мститель», сообщил Deadline.

Главную роль в ленте исполнит Питер Динклэйдж, известный по «Игре престолов» и «Аферистке». Роль злодея досталась Кевину Бейкону. В касте также отметились Джейкоб Тремблей и Тейлор Пейдж.

Режиссером и сценаристом выступил Мэйкон Блэр, работавший на сериалом «Комната 104». Съемки ленты запланированы на лето в Болгарии.

В оригинальном фильме уборщик фитнес-клуба, постоянно сталкивающий с насмешками и издевательствами, попадает в чан с радиоактивными отходами. Он превращается в монстра и встает на путь борьбы со злом. Уборщик получает имя Токсичный мститель.