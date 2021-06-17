Россиянам назвали самые дешевые страны для отдыха в июне

Москва, 17 июня. Некоторые зарубежные страны значительно снизили цены на отдых в июне в период пандемии коронавируса, рассказали представители отечественных туристических компаний.

Стоимость недельного отдыха на двоих в ОАЭ в первый месяц лета для россиян обойдется всего в 70 тыс. рублей. За эти деньги путешественники смогут жить в трех- или четырехзвездочном отеле с включенным завтраком. По такой же стоимости в Египте и вовсе можно поселиться в пятизвездочный отель по программе all inclusive.

Пересечь границы этих стран можно только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Только сертификата о вакцинации от COVID-19 для таких путешествий пока недостаточно, отметили в турагентствах.

Гендиректор российского туроператора «Алеан» Илья Уманский предложил развивать программу «все включено» на отечественных курортах. По его словам, система позволит заблаговременно спланировать бюджет и определить затраты на отдых.