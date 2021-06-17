Аналитики перечислили самые высокооплачиваемые профессии России

Москва, 17 июня. Наиболее оплачиваемые профессии России в 2021 году перечислили аналитики сервиса по поиску работы «Работа.ру».

Наиболее высокую зарплату в РФ получает технический директор в сфере IT. Его жалование составляет от 135 и до 327 тысяч рублей. В обязанности специалиста входит контроль процесса разработки проектов, внедрение нового ПО и оптимизация производственных процессов.

За ним следует должность Go-разработчика, который получают около 165 тысяч рублей в месяц. Специалисты с этой квалификацией отвечают за разработку приложений на языке программирования, созданном компании Google. Далее идут продакт-менеджеры, которые формируют стратегию развития продукта и управляют командой разработки. Их заработок составляет 156 тысяч рублей, передает пресс-служба сервиса «Работа.ру» для «Вести Подмосковья».

Аналитики исследовательского центра SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве и Санкт-Петербурге. По-прежнему в лидерах специалисты сферы Information Technology.