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Представитель новгородского музея рассказала о выставке в честь 175-летия Миклухо-Маклая

Общество
Представитель новгородского музея рассказала о выставке в честь 175-летия Миклухо-Маклая
Народные новости  /  Мария Белякова

Санкт-Петербург, 17 июня. Выставка в новгородском музее-заповеднике в честь 175-летия путешественника Николая Миклухо-Маклая получила широкий охват, заявила представитель музейного центра Ольга Огольцова.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию, приуроченную к 175-летию известного русского этнографа и путешественника Николая Миклухо-Маклая. Гости мероприятия обсудили всероссийский конкурс под названием «Экспедиция трех веков. По следам Миклухо-Маклая», в котором приняли участие учащиеся школ, а также студенты.

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник организовал выставку по этому случаю, продемонстрировав уникальные экспонаты. В ходе пресс-конференции заведующая сектором детского музейного центра Ольга Огольцова подчеркнула, что у самого музея не такая богатая коллекция реликвий, как у Фонда им. Миклухо-Маклая, которым руководит глава центра изучения Южно-Тихоокеанского региона центра ЮВА, Австралии и Океании Института востоковедения РАН, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона Николай Миклухо-Маклай, предоставивший музею некоторые экспонаты.

Проведенная выставка имела большой успех, отметила Огольцова. По ее словам, она охватила весьма обширный круг горожан разных возрастов, которые пришли своими глазами посмотреть на уникальные реликвии. Кроме того, организаторы разбавили мероприятие интерактивом, в котором могли поучаствовать все желающие.

«Великий Новгород — небольшой город, тем не менее, у нас есть целевая аудитория: семьи с детьми, студенты, школьники, дошкольники. Выставка была востребована у разной возрастной аудитории. Мы на выставке проводили разноплановые мероприятия с интерактивными формами: делали магниты, путешествовали на корвете «Витязь»», — рассказала заведующая сектором детского музейного центра.

Ранее Николай Миклухо-Маклай объяснил, почему биография известного путешественника из России не требует экранизации. По его словам, об экспедициях этнографа гораздо лучше могут рассказать его личные дневники и записи, а фильм не передаст всю полноту картины его исследований.

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Все новости / Общество / Представитель новгородского музея рассказала о выставке в честь 175-летия Миклухо-Маклая
выставка миклухо-маклай новгородский музей-заповедник огольцова
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