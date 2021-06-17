Пользователь Twitter поделился впечатлениями от тестового показа «Матрицы-4»

Лос-Анджелес, 17 июня. Первая реакция на готовящийся к выходу фильм «Матрица-4» появилась в Сети. Пользователь Twitter по имени Дэвид Мэннинг рассказал о впечатлениях от тестового показа.

По его словам, создатели четвертого фильма франшизы назвали ленту «Воскрешение». Мэннинг считает, что поклонникам «Матрицы» новая часть должна понравиться.

«Странно, увлекательно, удивительно смешно и амбициозно до предела», — поделился пользователь Twitter.

Он также сравнил «Матрицу-4» с другими проектами сестер (бывших братьев) Вачовски. Как отметил Мэннинг, новый фильм продемонстрировал уровень «Облачного атласа», а не ленты «Восхождение Юпитер».

Премьера четвертой части «Матрицы» запланирована на декабрь. Голливудская актриса Джессика Хенвик раскрыла детали подготовки к новому эпизоду франшизы.