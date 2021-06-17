Вдовец Легкоступовой заявил, что у следователей нет к нему вопросов о смерти певицы

Москва, 17 июня. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, продолжает утверждать, что не причастен к смерти исполнительницы хита «Ягода-малина».

Брак артистки и яхтсмена не продлился и двух месяцев — они поженились 4 июля 2020 года, а 14 августа Легкоступова скончалась от последствий тяжелой черепно-мозговой травмы. Фирсов говорил, что его супруга упала в ванной, однако родные певицы заподозрили вдовца в причастности к ее смерти.

Вдовец опроверг, что имеет какое-либо отношение к уходу исполнительницы из жизни. У следователей нет к нему вопросов об этой трагедии, отметил яхтсмен. По словам Фирсова, после смерти Легкоступовой были опрошены врачи, патологоанатомы и соседи.

«Семь раз уже отказано в возбуждении уголовного дела по факту смерти Валентины. Нет состава преступления, нет криминала! Совесть моя чиста», — подчеркнул вдовец певицы в интервью kp.ru.

Юрий Фирсов жаловался, что пережил покушение в Турции. По словам вдовца Легкоступовой, неизвестный подошел к нему сзади и ударил по голове. После инцидента яхтсмен попал в больницу, где ему наложили шов.