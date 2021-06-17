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В Коломне открыли филиал военно-патриотического парка «Патриот»

  /   Обновлено: 17 июня 2021 14:52
Армия
В Коломне открыли филиал военно-патриотического парка «Патриот»
Фото от пресс-службы Западного военного округа

Коломна, 17 июня. Торжественное открытие филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» состоялось в Московской области на базе артиллерийской бригады общевойсковой армии ЗВО.

Как отмечается, на церемонию были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, члены ветеранских организаций, участники военно-патриотического детско-юношеского общества «Юнармия», жители Коломны и представители администрации.

На данный момент новый парк представляет собой комплекс из десяти объектов. Это аллеи памяти, комнаты боевой славы, стрелковый тир, спортивный комплекс, площадки для демонстрации современного и исторического артиллерийского оружия. При этом некоторые выставочные площадки будут расширены до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что в центральном парке «Патриот» была открыта новая экспозиция Танкового музея, в котором уже представлены свыше 350 образцов бронетанковой техники из 15 государств.

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