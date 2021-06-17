«Правительство голода»: в Судане растет недовольство новыми экономическими реформами

Хартум, 17 июня. Коммунистическая партия Судана выступила с резкой критикой реформ переходного правительства, заявив, что в случае продолжения им «политики изолированного режима» в стране воцарится всеобщий голод.

Подобные разговоры в суданском сообществе часто появляются в последнее время. Совет министров принимает жесткие экономические решения, выражающиеся в девальвации национальной валюты и либерализации цен на топливо, хлеб, электричество и лекарства, заявляя, что это единственный вариант выхода из острого кризиса.

«У нас не было другого выбора, кроме как принять программу экономических реформ, которую нам никто не навязывал и на которой никто не настаивал. Нас не заставляют делать это», — заявил премьер-министр Судана Абдалла Хамдок, выступая на днях с обращением к народу, добавив: «Это сознательный выбор, который, как мы сочли, способен изменить экономическую ситуацию, и мы знаем его суровость и сложность, но это было единственное лекарство от условий, в которых мы оказались».

В столице страны, Хартуме, седьмой день подряд продолжаются акции протеста из-за решения о либерализации цен на топливо, стоимость которого в результате выросла вдвое. Это в свою очередь привело к существенному подорожанию других товаров, а также услуг общественного транспорта. Демонстранты скандируют лозунги, требующие отставки «правительства голода».

Выступая на пресс-конференции 15 июня, политический секретарь Коммунистической партии Судана Мухаммад Мухтар аль-Хатиб предостерег переходное правительство от продолжения выбранной им политики, так как она уже привела к острому недоеданию населения в различных частях страны.

Аль-Хатиб призвал власти принять меры по предотвращению голода, в том числе объявить чрезвычайную ситуацию в сфере сельского хозяйства и обеспечить работу ирригационных проектов в летний сезон, который он назвал «провальным» из-за некорректной экономической политики. По его словам, фермеры, выращивающие сахарный тростник на проекте «Аль-Джунайд», продают его как корм для скота вместо того, чтобы доставлять на завод, работа которого приостановлена ввиду отсутствия топлива и запасных частей для оборудования. Правительство Судана занимается привлечением крупных иностранных инвестиций в национальные ирригационные проекты, при этом местные рабочие лишаются своих угодий.

Аль-Хатиб добавил, что альтернативу проводимых властями экономических реформ партия видит только в «самостоятельности, независимости решений и свободе воли государства».

«Правительство подчинилось диктату Международного валютного фонда и Всемирного банка и отказалось от продуктивной работы и услуг, и мы снова вернулись к зависимости от внешних сторон, чтобы вести ту же политику, что и прежний режим», — подытожил Аль-Хатиб.

МВФ отслеживает экономические меры, которые кабмин Хамдока начал реализовывать с июня 2020 года. Однако данные шаги усугубляют и без того трудное положение населения, так как предпринимаются в условиях роста темпов инфляции и снижения покупательной способности граждан по причине девальвации национальной валюты.

Наблюдатели также опасаются, что решение отменить субсидии на топливо приведет к повышению цен и, как следствие, к росту народного гнева и возобновлению протестов на улицах Судана.

Глава Управления рынков капитала доктор Шауки Азми Махмуд говорит, что экономические реформы окажут крайне негативное влияние на жизнь людей. Он отметил, что средний доход на душу населения колеблется в пределах 80–200 долларов в год, а это означает, что граждане просто не выдержат такого роста цен.

Член Экономического комитета Сил Декларации свободы и перемен (СДСП), которая является правящей коалицией, также считает, что недавние решения властей создадут удушающие условия жизни для граждан, отметив, что предыдущий рост цен на топливо привел к увеличению на 400–600% стоимости некоторых товаров.

Иного мнения придерживается экономист Самани Ханун. Он полагает, что это мудрые решения, которые оживят коммерцию, но при этом увеличат страдания граждан из-за скачка цен. Специалист полностью одобрил смелость переходного правительства, не имеющего другого выбора, кроме как идти на такие болезненные меры. Он пояснил, что в настоящий момент главная цель — спасти экономику от краха и добиться долгосрочного роста, а не повышать доход на душу населения.

Революция голодающих

Суданский экономический аналитик Асим Исмаил считает, что реформы правительства приведут к многократному увеличению цен, поскольку повлекут за собой рост производства и перемещения товаров народного потребления между штатами.

«Гражданин Судана не готов к этим болезненным экономическим операциям», — заявил аналитик, предупреждая о возможной вспышке в ближайший период так называемой «революции голодающих».

Экономические трудности в стране стали основной причиной протестов, приведших к отставке бывшего президента Омара аль-Башира. Однако более чем через два года после его падения многие суданцы все еще продолжают часами стоять в очереди за топливом и хлебом.

Переходное правительство надеется, что проводимая им жесткая политика позволит Судану получить помощь в рамках Инициативы для бедных стран с крупной задолженностью (HIPC), которая даст возможность государствам полностью погасить свои долги после выполнения всех обязательств по осуществлению реформ. Абдалла Хамдок, экономист и бывший генеральный секретарь Экономической комиссии Организации Объединенных Наций по странам Африки, подтвердил, что Хартум в ходе переговоров с Международным валютным фондом достиг точки принятия решения и определится с вопросом списания долгов к концу 2021 года.

Однако растет беспокойство, что эти суровые реформы приведут к новым протестам на улицах Судана. В революционных кругах уже началось движение по организации демонстраций в ближайшие дни. Асим Исмаил заявил, что среди политических сил стали появляться требования к свержению переходных властей, которых люди на улицах называют «правительством голода».