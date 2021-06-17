Число погибших при стрельбе в Германии увеличилось до двух

Берлин, 17 июня. Количество жертв стрельбы в немецком городе Эспелькамп возросло до двух человек. По информации местной телерадиокомпании, погибли мужчина и женщина.

Стрелок находится в бегах, полиция предпринимает все возможные меры для установления его личности. К месту ЧП стянуты спецподразделения правоохранительных органов Германии.

Сообщается, что выстрелы прозвучали в одном из домов в центре города. Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Мотивы злоумышленника, а также личности пострадавших устанавливаются.

Похожий случай произошел накануне в Чикаго, где четыре человека погибли в результате стрельбы на домашней вечеринке. Не менее трех гостей получили ранения.