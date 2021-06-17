Полузащитник сборной Словакии Денис Вавро заразился коронавирусом

Санкт-Петербург, 17 июня. Положительный результат ПЦР-теста на коронавирус получил полузащитник сборной Словакии Денис Вавро, рассказал главный тренер команды Штефан Таркович.

COVID-19 также подтвердился у представителя персонала сборной. Сейчас оба зараженных находятся на изоляции. Руководство команды Словакии работает с УЕФА и властями Санкт-Петербурга, чтобы не допустить распространения инфекции.

Словаки обыграли команду Польши в первом туре группового этапа со счетом 2:1. В пятницу они сразятся со шведами, которые сыграли вничью с Испанией.