Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 15:20
15:15
Шоу-бизнес
Давлетяров назвал прошедшую премию Муз-ТВ «гей-парадом»
15:15
Армия
Кравчук назвал «опасными и непредсказуемыми» учения России и Белоруссии «Запад-2021»
15:13
Экономика
Россияне активно пользуются возможностью смены пенсионного фонда
15:09
Шоу-бизнес
Экс-гендиректор Муз-ТВ Давлетяров предложил создать отдельную премию для тиктокеров
15:05
Происшествия
В Киеве "заминировали" четыре станции метро и самолет
15:04
Происшествия
ФАН публикует видео с доставленным по месту прописки Максимом Резником
15:04
Шоу-бизнес
Арман Давлетяров назвал один из главных недостатков прошедшей премии Муз-ТВ
15:03
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Германии увеличилось до двух
15:00
Общество
Эфир: Что делать родителям, чьи дети-зацеперы стали инвалидами
14:59
Общество
Создатели «Спутника V» разработают прививку от индийского штамма коронавируса
Все новости

Один человек погиб в результате стрельбы в Германии

Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы в Германии
pexels.com

Берлин, 17 июня. Неизвестный открыл стрельбу в городе Эспелькамп на западе Германии. В результате инцидента погиб человек, еще один получил серьезные ранения.

Причина стрельбы, а также личности пострадавших устанавливаются. О связи произошедшего с терроризмом не сообщается.

В подмосковном Королеве водитель Range Rover открыл стрельбу по пешеходам. Внедорожник резко затормозил перед переходом, по которому шли люди. В ответ на нежелание иномарки пропустить пешеходов один из молодых людей ударил Range Rover самокатом. Шофер вышел из машины и открыл стрельбу по людям, среди которых был ребенок.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Один человек погиб в результате стрельбы в Германии
стрельба германия погибший
Комментировать
Эксклюзив
ФАН публикует видео с доставленным по месту прописки Максимом Резником
ФАН публикует видео с доставленным по месту прописки Максимом Резником
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 206041 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 111544 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 94791 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 68603 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 67614 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru