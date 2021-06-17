Один человек погиб в результате стрельбы в Германии

Берлин, 17 июня. Неизвестный открыл стрельбу в городе Эспелькамп на западе Германии. В результате инцидента погиб человек, еще один получил серьезные ранения.

Причина стрельбы, а также личности пострадавших устанавливаются. О связи произошедшего с терроризмом не сообщается.

В подмосковном Королеве водитель Range Rover открыл стрельбу по пешеходам. Внедорожник резко затормозил перед переходом, по которому шли люди. В ответ на нежелание иномарки пропустить пешеходов один из молодых людей ударил Range Rover самокатом. Шофер вышел из машины и открыл стрельбу по людям, среди которых был ребенок.