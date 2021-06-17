Аэропорт Симферополя возобновил работу после ЧП с выкатившимся лайнером

Симферополь, 17 июня. Представитель аэропорта сообщил о возобновлении штатного режима работы после инцидента с пассажирским самолетом, частично выкатившимся за пределы ВПП.

Специалисты разблокировали взлетно-посадочную полосу. На данный момент задерживается прибытие 21 рейса, экипажи 17 из них решили воспользоваться запасными аэродромами, сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя.

Около десяти самолетов не могли приземлиться в крымском аэропорту из-за ЧП на взлетно-посадочной полосе. Сегодня утром Boeing авиакомпании Pegas Fly, следовавший рейсом Москва — Симферополь, после посадки выкатился за пределы ВПП и оказался частично на поле, застряв в грязи.

Администрация аэропорта для обеспечения безопасности приняла решение не принимать рейсы, пока полоса не освободится.

Уточняется, что в результате утреннего ЧП никто не пострадал. Всех пассажиров рейса доставили в терминал на автобусах.

Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона, сообщает РИАМО.