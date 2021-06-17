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Эрдоган анонсировал встречу с Путиным

  /   Обновлено: 17 июня 2021 14:48
Политика
Эрдоган анонсировал встречу с Путиным
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Анкара, 17 июня. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в скором времени он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Турции рассказал о позиции российской стороны в вопросе реализации Зангезурского коридора. По мнению Эрдогана, Москва настроена положительно и не имеет разногласий по этой теме.

Предполагается, что Зангезурский коридор будет проходить через территорию Армении. Его длина составит около 40 км. Его целью является запуск транспортного сообщения.

Ранее Владимир Путин встретился с президентом США Джо Байденом в Женеве. Они обсудили кибератаки и контроль над ядерным вооружением.

Комментируя итоги переговоров, американские граждане назвали своего лидера «слабаком».

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