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Сотрудники Росгвардии устраняют последствия мощного ливня в Керчи

  /   Обновлено: 17 июня 2021 14:39
Происшествия
Сотрудники Росгвардии устраняют последствия мощного ливня в Керчи
Федеральное агентство новостей

Керчь, 17 июня. Росгвардейцы устраняют последствия тропического ливня, прошедшего в Керчи. В результате осадков значительная часть территории города находится в воде.

Сотрудники ОМОНа и военнослужащие отдельной бригады особого назначения Южного округа Росгвардии оказывают помощь в эвакуации пострадавших жителей подтопленных домов. Некоторые военные прибыли помогать в местную больницу.

Ведомство выделило технику повышенной проходимости — грузовики «Камаз» и «Урал», а также два водометных катера «Фаворит 450», сообщается на официальном сайте Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Устранение последствий мощных осадков в Керчи продолжается.

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росгвардия эвакуация республика крым
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