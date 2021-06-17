Сотрудники Росгвардии устраняют последствия мощного ливня в Керчи

Керчь, 17 июня. Росгвардейцы устраняют последствия тропического ливня, прошедшего в Керчи. В результате осадков значительная часть территории города находится в воде.

Сотрудники ОМОНа и военнослужащие отдельной бригады особого назначения Южного округа Росгвардии оказывают помощь в эвакуации пострадавших жителей подтопленных домов. Некоторые военные прибыли помогать в местную больницу.

Ведомство выделило технику повышенной проходимости — грузовики «Камаз» и «Урал», а также два водометных катера «Фаворит 450», сообщается на официальном сайте Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Устранение последствий мощных осадков в Керчи продолжается.