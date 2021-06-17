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Американцы встали на сторону Путина после провала Байдена на саммите в Женеве

  /   Обновлено: 17 июня 2021 14:54
Политика
Американцы встали на сторону Путина после провала Байдена на саммите в Женеве
Global Look Press  /  Jim LoScalzo - Pool via CNP

Вашингтон, 17 июня. Многие жители США разделили позицию экс-президента Дональда Трампа о безоговорочном поражении действующего главы Джозефа Байдена на встрече с коллегой из России Владимиром Путиным.

Свое мнение о результатах саммита высказали американские и британские читатели Daily Mail. В комментариях пользователи Сети назвали демократа позором, над которым смеется весь мир. Глава Белого дома оказал президенту РФ услугу, когда прекратил работу трубопровода Keystone XL. Теперь США могут забыть о снабжении других стран нефтепродуктами с хорошей здоровой прибылью, передает «ПолитРоссия».

«То, что американцы встали на сторону Путина, а не своего президента, действительно вызывает тревогу», — отметил один из читателей.

Ранее в Женеве прошла встреча Путина и Байдена. По итогам саммита Трамп подчеркнул, что США ничего не получили от прошедших переговоров, а вот для России — это был хороший день.

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путин трамп байден
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