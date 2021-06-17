Дмитрий Губерниев хочет снять клип с Бузовой на песню «Сектора Газа»

Москва, 17 июня. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о желании снять клип с певицей Ольгой Бузовой на песню группы «Сектор Газа».

Журналист считает идеальной песней для совместного творчества композицию «Вечером на лавочке». Выбор пал на эту композицию, потому что, по словам Губерниева, это классика, которая «могла бы расцвести доселе не виданными красками», пишет 360tv.ru.

«Мы бы сняли прекрасный клип! Представляете, деревня где-нибудь в Брянской области… Нет, в Подывотье! А гармонист — Большунов! Сидит играет на гармошке. Или на балалайке. Мы поем. Мне кажется, восхитительная картина», — сказал комментатор в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Губерниев спровоцировал Бузову на эмоции во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ». Артистка устроила истерику из-за вопроса журналиста о коньяке по утрам. Сам журналист, комментируя инцидент, подчеркнул, что не хотел обидеть 35-летнюю знаменитость. Губерниев добавил, что после скандала на шоу он услышал слова поддержки от россиян, сравнив это с победой в первом туре.