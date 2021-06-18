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Комиссию за снятие наличных средств могут ввести в России

Экономика
Комиссию за снятие наличных средств могут ввести в России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Чтобы мотивировать россиян переходить на безналичный расчет, ЦБ может обязать коммерческие банки ввести комиссию за обналичивание денежных средств. Об этом ФАН рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

«С введением комиссии мы можем столкнуться уже через пять-семь лет, если ЦБ сочтет такую меру оправданной для мотивации перехода на банковские карты. К слову, сейчас во многих финансовых учреждениях сервисный сбор является нормой при обналичивании кредитов. Это чаще всего лишает операцию экономического смысла, стимулируя проведение расчетов преимущественно в безналичной форме», – рассказал Десятниченко. 

Как отметил эксперт, задачу отказа от наличных в России пока никто не ставил. Дальнейшему сокращению их оборота будет способствовать поэтапное введение цифрового рубля, которое может начаться в течение ближайших двух лет. Существуют и отчасти реализуются планы по ограничению максимальных сумм платежей купюрами для дорогостоящих покупок, подчеркнул собеседник агентства.

В целом, говоря о сроках, в которые случится полный уход от использования купюр, доцент отметил, что в среднесрочной перспективе едва ли это может произойти в России.

«Как минимум для этого нужно в разы сократить долю серого сегмента экономики и гарантировать высокоразвитую устойчивую инфраструктуру безналичных платежей по всей территории страны, а не только в крупных городах», – заключил Дмитрий Десятниченко. 

Ранее ФАН сообщал, что Россия поднялась в рейтинге лучших экономик мира 2021 года. Теперь она занимает 45-е место из 64, оказавшись между Чили и Грецией. Первую строчку рейтинга заняла Швейцария.

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Комиссию за снятие наличных средств могут ввести в России
Комиссию за снятие наличных средств могут ввести в России
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