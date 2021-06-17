Охранник не узнал Криштиану Роналду перед матчем Португалии и Венгрии

Будапешт, 17 июня. Португальский футболист Криштиану Роналду попал в курьезную ситуацию перед матчем Португалии и Венгрии на Евро-2020.

Один из охранников не узнал знаменитого форварда перед игрой. Он попросил Роналду продемонстрировать аккредитацию и только после этого разрешил игроку португальской сборной пройти. Курьезный инцидент попал на видео.

Встреча Португалии и Венгрии в рамках группового этапа чемпионата Европы состоялась на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Гости обыграли венгров со счетом 3:0. Два мяча отправил в ворота противника Роналду, еще один гол забил Рафаэл Геррейру. Португальской сборной предстоит матч с Германией 19 июня.

За день до матча первого тура Евро-2020 Роналду выступил на пресс-конференции, где отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola и призвал пить воду. После этого производитель газировок ответил на поступок футболиста.