Новость о задержании в Краснодаре сторонницы Пивоварова не подтвердилась

Краснодар, 17 июня. Экс-координатор нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 в Краснодаре Яна Антонова якобы была задержана. Редакция ФАН установила недостоверность этой информации.

Антонова была известна своей ярой поддержкой арестованного Андрея Пивоварова. В своем Telegram-канале она недавно сообщила о визите полицейских. Затем появилась публикация в СМИ, будто ее задержали.

На самом деле к ней приходили полицейские и задали два вопроса. Их интересовало, проживет ли она постоянно по данному адресу и участвует ли в митингах. После короткого диалога силовики ушли.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ