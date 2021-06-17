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Новость о задержании в Краснодаре сторонницы Пивоварова не подтвердилась

  /   Обновлено: 17 июня 2021 14:19
Происшествия
Новость о задержании в Краснодаре сторонницы Пивоварова не подтвердилась
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Краснодар, 17 июня. Экс-координатор нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 в Краснодаре Яна Антонова якобы была задержана. Редакция ФАН установила недостоверность этой информации.

Антонова была известна своей ярой поддержкой арестованного Андрея Пивоварова. В своем Telegram-канале она недавно сообщила о визите полицейских. Затем появилась публикация в СМИ, будто ее задержали.

На самом деле к ней приходили полицейские и задали два вопроса. Их интересовало, проживет ли она постоянно по данному адресу и участвует ли в митингах. После короткого диалога силовики ушли.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

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полиция задержание антонова
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