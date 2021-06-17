Лидер «Несчастного случая» продал квартиру за долги по ипотеке

Москва, 17 июня. Популярный артист Алексей Кортнев вынужден был продать свою квартиру, чтобы погасить долги по ипотеке, которые накопились из-за отсутствия концертов в пандемию.

Коронавирус принес финансовые затруднения для лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Из-за ситуации с пандемией артист вынужден был продать свое жилье, чтобы выплатить долги. Правда, музыкант уточнил, что все задолженности у него были связаны с выплатой ипотеки, поэтому сейчас он не живет на улице. Знаменитость сообщил, что у него была специально куплена «квартира на черный день».

Трудности с финансами звезде пришлось испытать из-за того, что во время коронавируса были запрещены массовые мероприятия и в том числе концерты. Пандемия коснулась всех жителей планеты вне зависимости от их социального статуса и популярности.

Кортнев также возмутился, что банки не пошли на уступки для простого обывателя и не снизили ставки по ипотеке, хотя многие люди лишились своего заработка на время пандемии.

ФАН сообщал, что популярная российская актриса и телеведущая Екатерина Скулкина рассказала, что не осталась без работы из-за коронавируса и сейчас не находится в «творческом штопоре», а, напротив, трудится в разных проектах.