Китайцы усомнились в психическом здоровье Байдена после оговорки на саммите с Путиным

Москва, 17 июня. Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не обошелся без конфуза. Курьезную оговорку американца прокомментировали китайские пользователи Сети.

Курьезные оговорки стали визитной карточкой американского лидера Джо Байдена. Он частенько путается в именах коллег, датах или важных данных. Так, во время предвыборной кампании демократ дважды назвал своего соперника, действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, Джорджем.

Аналогичный случай произошел на личной встрече Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 16 июня в Женеве (Швейцария). Только на этот раз политик забыл имя российского лидера и чуть не сказал: «Дональд Трамп». По всей видимости, демократ до сих пор не забыл подробности выборной гонки. Жители КНР нашли другое объяснение оговорке Байдена.

«На самом деле Байден — это новейший американский биоробот. Он еще не идеален и иногда говорит не так, как от него требуется», — иронично заметил один из юзеров.

«Байден — первый в истории человечества президент с искусственным интеллектом, но, к сожалению, оборудование всегда устаревает», — добавил еще один пользователей.

Китайцы сошлись во мнении, что 80-летний президент США страдает от старческого слабоумия, а именно болезни Альцгеймера.

«Президент-невротик ушел, президент со слабоумием пришел, Америка такая жалкая!»

«Трамп: «Спасибо, Сонный Джо, что говорил обо мне во сне». Путин: «Желаю ему здоровья», — пишут юзеры.

Ранее Джо Байден впервые в истории заменил общенациональный День поминовения на день памяти жертв погромов в Талсе.