Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 15:18
15:15
Шоу-бизнес
Давлетяров назвал прошедшую премию Муз-ТВ «гей-парадом»
15:15
Армия
Кравчук назвал «опасными и непредсказуемыми» учения России и Белоруссии «Запад-2021»
15:13
Экономика
Россияне активно пользуются возможностью смены пенсионного фонда
15:09
Шоу-бизнес
Экс-гендиректор Муз-ТВ Давлетяров предложил создать отдельную премию для тиктокеров
15:05
Происшествия
В Киеве "заминировали" четыре станции метро и самолет
15:04
Происшествия
ФАН публикует видео с доставленным по месту прописки Максимом Резником
15:04
Шоу-бизнес
Арман Давлетяров назвал один из главных недостатков прошедшей премии Муз-ТВ
15:03
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Германии увеличилось до двух
15:00
Общество
Эфир: Что делать родителям, чьи дети-зацеперы стали инвалидами
14:59
Общество
Создатели «Спутника V» разработают прививку от индийского штамма коронавируса
Все новости

Китайцы усомнились в психическом здоровье Байдена после оговорки на саммите с Путиным

Политика
Китайцы усомнились в психическом здоровье Байдена после оговорки на саммите с Путиным
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Москва, 17 июня. Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не обошелся без конфуза. Курьезную оговорку американца прокомментировали китайские пользователи Сети.

Курьезные оговорки стали визитной карточкой американского лидера Джо Байдена. Он частенько путается в именах коллег, датах или важных данных. Так, во время предвыборной кампании демократ дважды назвал своего соперника, действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, Джорджем.

Аналогичный случай произошел на личной встрече Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 16 июня в Женеве (Швейцария). Только на этот раз политик забыл имя российского лидера и чуть не сказал: «Дональд Трамп». По всей видимости, демократ до сих пор не забыл подробности выборной гонки. Жители КНР нашли другое объяснение оговорке Байдена.

«На самом деле Байден — это новейший американский биоробот. Он еще не идеален и иногда говорит не так, как от него требуется», — иронично заметил один из юзеров.

«Байден — первый в истории человечества президент с искусственным интеллектом, но, к сожалению, оборудование всегда устаревает», — добавил еще один пользователей.

Китайцы сошлись во мнении, что 80-летний президент США страдает от старческого слабоумия, а именно болезни Альцгеймера.

«Президент-невротик ушел, президент со слабоумием пришел, Америка такая жалкая!»

«Трамп: «Спасибо, Сонный Джо, что говорил обо мне во сне». Путин: «Желаю ему здоровья», — пишут юзеры.

Ранее Джо Байден впервые в истории заменил общенациональный День поминовения на день памяти жертв погромов в Талсе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Китайцы усомнились в психическом здоровье Байдена после оговорки на саммите с Путиным
россия сша реакция соцсетей саммит путина и байдена здоровье Байдена
Комментировать
Эксклюзив
ФАН публикует видео с доставленным по месту прописки Максимом Резником
ФАН публикует видео с доставленным по месту прописки Максимом Резником
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 206041 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 111544 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 94791 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 68603 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 67614 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru