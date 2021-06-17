Результаты — выше ожиданий: политолог о встрече Путина и Байдена в Женеве

Очень важным итогом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена являются предварительные договоренности о полномасштабном восстановлении дипотношений, обмене заключенными и взаимном признании вакцин. Об этом в комментарии ФАН сказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Встреча Путина и Байдена

В среду, 16 июня, в Женеве на вилле Ла-Гранж состоялась встреча Путина и Байдена.

Инициатива проведения саммита РФ и США в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Президенты обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это была первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента Соединенных Штатов.

Реальные результаты выше ожиданий

Как отметил Дмитрий Родионов, от этой встречи никто не ожидал каких-либо прорывов изначально. Стороны сразу обозначили, что это будет сверкой часов, установлением контактов, не более того. Встречу нельзя считать провальной уже по причине весьма низких изначальных ожиданий.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Тем не менее реальные результаты оказались даже выше этих ожиданий. Во-первых, главным результатом можно назвать то, что по итогам встречи лидеры РФ и США подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей. Кроме того, стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Это не только фиксация того, что две крупнейшие ядерные державы не находятся в шаге от критической черты, но и готовы делать шаги по отступлению от нее», — пояснил Дмитрий Родионов.

Еще очень важным итогом, по мнению эксперта, является предварительная договоренность о полномасштабном восстановлении дипотношений, обмене заключенными и взаимном признании вакцин. Последнее особенно важно в постковидном мире, когда признание сертификата является пропуском в другие страны, а его отсутствие — это закрытые границы, непреодолимая преграда для туристической отрасли и деловых контактов. Конструктивный диалог о кибератаках также очень важен, ведь в наше время это очень чувствительная сфера — стороны должны выработать некие правила игры.

«Другое дело, что все это пока — на словах и предварительно. Нам предстоит увидеть, как и когда это будет реализовываться. То же касается и межведомственных комиссий по разоружению. Выводы можно будет делать не раньше, чем огни начнут работать», — добавил Дмитрий Родионов.

Global Look Press / Pool/Keystone Press Agency

Но определенный оптимизм все же остается, уверен он. Хотя Байден и не скрывает враждебного отношения к России, надо отметить, что он дипломат с многолетним опытом, да и в сфере подготовки договоров о разоружении работал, так что профессиональный диалог с ним вести будет отчасти проще, чем с Трампом. Теперь все будет зависеть исключительно от политической воли.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал NBC за провокационные вопросы президенту России Владимиру Путину. Накануне российско-американского саммита на высшем уровне на сайте Кремля появилась полная версия 90-минутного интервью российского лидера журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу.