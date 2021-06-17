Результаты — выше ожиданий: политолог о встрече Путина и Байдена в Женеве

Очень важным итогом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена являются предварительные договоренности о полномасштабном восстановлении дипотношений, обмене заключенными и взаимном признании вакцин. Об этом в комментарии ФАН сказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Встреча Путина и Байдена
В среду, 16 июня, в Женеве на вилле Ла-Гранж состоялась встреча Путина и Байдена.
Инициатива проведения саммита РФ и США в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Президенты обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это была первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента Соединенных Штатов.
Реальные результаты выше ожиданий
Как отметил Дмитрий Родионов, от этой встречи никто не ожидал каких-либо прорывов изначально. Стороны сразу обозначили, что это будет сверкой часов, установлением контактов, не более того. Встречу нельзя считать провальной уже по причине весьма низких изначальных ожиданий.
«Тем не менее реальные результаты оказались даже выше этих ожиданий. Во-первых, главным результатом можно назвать то, что по итогам встречи лидеры РФ и США подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей. Кроме того, стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Это не только фиксация того, что две крупнейшие ядерные державы не находятся в шаге от критической черты, но и готовы делать шаги по отступлению от нее», — пояснил Дмитрий Родионов.
Еще очень важным итогом, по мнению эксперта, является предварительная договоренность о полномасштабном восстановлении дипотношений, обмене заключенными и взаимном признании вакцин. Последнее особенно важно в постковидном мире, когда признание сертификата является пропуском в другие страны, а его отсутствие — это закрытые границы, непреодолимая преграда для туристической отрасли и деловых контактов. Конструктивный диалог о кибератаках также очень важен, ведь в наше время это очень чувствительная сфера — стороны должны выработать некие правила игры.
«Другое дело, что все это пока — на словах и предварительно. Нам предстоит увидеть, как и когда это будет реализовываться. То же касается и межведомственных комиссий по разоружению. Выводы можно будет делать не раньше, чем огни начнут работать», — добавил Дмитрий Родионов.
Но определенный оптимизм все же остается, уверен он. Хотя Байден и не скрывает враждебного отношения к России, надо отметить, что он дипломат с многолетним опытом, да и в сфере подготовки договоров о разоружении работал, так что профессиональный диалог с ним вести будет отчасти проще, чем с Трампом. Теперь все будет зависеть исключительно от политической воли.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал NBC за провокационные вопросы президенту России Владимиру Путину. Накануне российско-американского саммита на высшем уровне на сайте Кремля появилась полная версия 90-минутного интервью российского лидера журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу.