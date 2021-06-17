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Байден допустил оговорку «по Фрейду» после встречи с Путиным

  /   Обновлено: 17 июня 2021 14:21
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Политика
Байден допустил оговорку «по Фрейду» после встречи с Путиным
Федеральное агентство новостей

Женева, 17 июня. После завершения швейцарского саммита президент США Джозеф Байден совершил грубейшую ошибку.

Сотрудники издания из Германии Business Insider считают, что американский президент опростоволосился во время пресс-конференции по итогам встречи лидеров США и РФ. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Джо Байден случайно оговорился и назвал лидера России Владимира Путина «президентом Трампом». Корреспондент CNN из Вашингтона Кейтлан Коллинз зафиксировала «оговорку по Фрейду» в Twitter.

Business Insider также отмечает, что лидер США уже не впервые ошибается и дает людям другие имена и должности. Ранее он определил вице-президента Камалу Харрис как «президента Харриса». Эксперты считают, что такого рода ошибки на международных переговорах недопустимы.

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путин трамп байден
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