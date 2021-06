Байден допустил оговорку «по Фрейду» после встречи с Путиным

Женева, 17 июня. После завершения швейцарского саммита президент США Джозеф Байден совершил грубейшую ошибку.

Сотрудники издания из Германии Business Insider считают, что американский президент опростоволосился во время пресс-конференции по итогам встречи лидеров США и РФ. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Джо Байден случайно оговорился и назвал лидера России Владимира Путина «президентом Трампом». Корреспондент CNN из Вашингтона Кейтлан Коллинз зафиксировала «оговорку по Фрейду» в Twitter.

President Biden refers to President Putin as President Trump, then quickly corrects himself.