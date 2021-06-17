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Губерниев вновь не удержался от насмешливых комментариев в адрес Бузовой

Шоу-бизнес
Губерниев вновь не удержался от насмешливых комментариев в адрес Бузовой
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 17 июня. После недавнего скандала и публичных извинений Дмитрия Губерниева перед Ольгой Бузовой многие полагали, что мужчина перестанет хейтить звезду. Однако он снова не сдержался.

На телеканале «Матч ТВ» бывшая участница телепроекта Дом-2 призвала всех болеть за сборную России по футболу. В ответ на это ведущий Губерниев злостно пошутил над девушкой. Фанаты Бузовой решили заступиться за артистку и потребовали от обидчика попросить прощение за ее слезы.

Несмотря на публичные извинения ведущий продолжает троллить звезду в социальных сетях, чем у одних вызывает агрессию, а у других смех. Так, после победы российской сборной над спортсменами из Финляндии, Губерниев прокомментировал благодарность «Матч ТВ» в адрес певицы, написав, что отдых в местечке Коньяк ждет счастливых обладателей путевок.

«Сколько можно обсуждать эту тему? Ваше поведение ужасно»;

«Извинялся, но продолжает оскорблять девушку своими шутками»;

«Обожаю шутки Губерниева. Всегда в тему», — писали юзеры в Сети.

Многим наблюдателям надоели высказывания ведущего в адрес Бузовой, поскольку они полагают, что спортивный комментатор наживается на популярности вокалистки. Певица не прокомментировала данное заявление. Однако перед поездкой в Милан призналась, что больше не появится в эфире «Матч ТВ».

Ранее ФАН сообщил, что исполнительница Валерия усомнилась, что аудитория Бузовой пойдет в театр после ее дебюта во МХАТе. Она заявила, что режиссер постановки привлек внимание к проекту с помощью «хайпового персонажа» в лице экс-участницы телепроекта «Дом-2».

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скандал губерниев бузова
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