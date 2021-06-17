Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 15:18
15:15
Шоу-бизнес
Давлетяров назвал прошедшую премию Муз-ТВ «гей-парадом»
15:15
Армия
Кравчук назвал «опасными и непредсказуемыми» учения России и Белоруссии «Запад-2021»
15:13
Экономика
Россияне активно пользуются возможностью смены пенсионного фонда
15:09
Шоу-бизнес
Экс-гендиректор Муз-ТВ Давлетяров предложил создать отдельную премию для тиктокеров
15:05
Происшествия
В Киеве "заминировали" четыре станции метро и самолет
15:04
Происшествия
ФАН публикует видео с доставленным по месту прописки Максимом Резником
15:04
Шоу-бизнес
Арман Давлетяров назвал один из главных недостатков прошедшей премии Муз-ТВ
15:03
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Германии увеличилось до двух
15:00
Общество
Эфир: Что делать родителям, чьи дети-зацеперы стали инвалидами
14:59
Общество
Создатели «Спутника V» разработают прививку от индийского штамма коронавируса
Все новости

Ультраправые группировки в США столкнулись с дезертирством и оттоком пожертвований

США
Ультраправые группировки в США столкнулись с дезертирством и оттоком пожертвований
Global Look Press  /  Alex Edelman

США, 17 июня. Утраправые американские группировки «Гордые парни» и «Хранители клятвы», которые участвовали в захвате Капитолия, испытают финансовые трудности после отключения от платежных платформ. Организации также столкнулись с массовым оттоком участников. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, организациям стало сложнее зарабатывать и собирать пожертвования, после того как PayPal и другие платформы отключили счета из-за участия в захвате Капитолия 6 января. «Хранители клятв» столкнулись с массовым оттоком участников, количество членов упало на 80%, а на счетах организации в апреле оставалось менее 10 тыс. долларов.

У «Гордых парней» похожая ситуация. Сайт, где они продавали одежду с символикой организации, стал приносить на десятки тысяч меньше, чем в прошлом году. Кроме того, их заблокировали на стриминговом сервисе DLive, где они собирали пожертвования.

Ультраправые группировки в США столкнулись с дезертирством и оттоком пожертвований
Global Look Press  / John Lamparski

Facebook и Twitter удалили все страницы, связанные с организациями, что также не позволяет общаться со сторонниками и собирать средства.

По информации Wall Street Journal, чтобы как-то заработать, «Гордые парни» даже начали продавать футболки с символикой движения Black Lives Matter. Обе организации обратились к известному ведущему правого толка Алексу Джонсу, чтобы он на своих сайтах обратил внимание на проблему и привлек потенциальных жертвователей.

История группировок

Группировка «Гордые парни» была основана в 2016 году Гэвином Макиннесом, соучредителем медиакомпании Vice Media. Члены ее исповедуют правые взгляды, выступают против ЛГБТ-движения и мигрантов, а также активно поддерживали экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году. В конце января власти Канады назвали ультраправую группу «серьезной и растущей угрозой» и признали ее террористической организацией.

19 марта власти США предъявили обвинения четырем членам группировки в оккупации Капитолия 6 января и нападении на сторонников президента Джо Байдена. Жертвами захвата здания правительства в тот день стали пять человек, в том числе один полицейский. По данным правоохранителей, «Гордые парни» собрали деньги у сторонников в интернете, закупили на эти средства военное снаряжение и спланировали акцию у здания правительства.

Ультраправые группировки в США столкнулись с дезертирством и оттоком пожертвований
Global Look Press  / Michael Nigro / Keystone Press Agency

«Хранители клятвы» также являются правой группировкой. Она была основана в марте 2009 года выпускником Йельского университета и десантником Стюартом Родосом. Организация насчитывает около 35 тыс. участников, в основном это бывшие военные и полицейские. Свою идеологию они описывают как «защита Конституции от внешних и внутренних врагов». Так же, как и «Гордые парни», они участвовали в захвате Капитолия — позже ФБР предъявило обвинения 16 членам организации.

Вернуться назад

Все новости / США / Ультраправые группировки в США столкнулись с дезертирством и оттоком пожертвований
сша националисты финансирование гордые парни
Комментировать
Эксклюзив
ФАН публикует видео с доставленным по месту прописки Максимом Резником
ФАН публикует видео с доставленным по месту прописки Максимом Резником
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 206041 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 111544 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 94791 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 68603 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 67614 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru