Ультраправые группировки в США столкнулись с дезертирством и оттоком пожертвований

США, 17 июня. Утраправые американские группировки «Гордые парни» и «Хранители клятвы», которые участвовали в захвате Капитолия, испытают финансовые трудности после отключения от платежных платформ. Организации также столкнулись с массовым оттоком участников. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

The leader of the Proud Boys says his e-commerce business is "bleeding money." The founder of the Oath Keepers faced a board revolt over his spending. Inside the stresses at two groups that appeared well-organized on Jan. 6. https://t.co/2v8rmy1zs8 — The Wall Street Journal (@WSJ) June 17, 2021

По данным издания, организациям стало сложнее зарабатывать и собирать пожертвования, после того как PayPal и другие платформы отключили счета из-за участия в захвате Капитолия 6 января. «Хранители клятв» столкнулись с массовым оттоком участников, количество членов упало на 80%, а на счетах организации в апреле оставалось менее 10 тыс. долларов.

У «Гордых парней» похожая ситуация. Сайт, где они продавали одежду с символикой организации, стал приносить на десятки тысяч меньше, чем в прошлом году. Кроме того, их заблокировали на стриминговом сервисе DLive, где они собирали пожертвования.

Global Look Press / John Lamparski

Facebook и Twitter удалили все страницы, связанные с организациями, что также не позволяет общаться со сторонниками и собирать средства.

По информации Wall Street Journal, чтобы как-то заработать, «Гордые парни» даже начали продавать футболки с символикой движения Black Lives Matter. Обе организации обратились к известному ведущему правого толка Алексу Джонсу, чтобы он на своих сайтах обратил внимание на проблему и привлек потенциальных жертвователей.

История группировок

Группировка «Гордые парни» была основана в 2016 году Гэвином Макиннесом, соучредителем медиакомпании Vice Media. Члены ее исповедуют правые взгляды, выступают против ЛГБТ-движения и мигрантов, а также активно поддерживали экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году. В конце января власти Канады назвали ультраправую группу «серьезной и растущей угрозой» и признали ее террористической организацией.

19 марта власти США предъявили обвинения четырем членам группировки в оккупации Капитолия 6 января и нападении на сторонников президента Джо Байдена. Жертвами захвата здания правительства в тот день стали пять человек, в том числе один полицейский. По данным правоохранителей, «Гордые парни» собрали деньги у сторонников в интернете, закупили на эти средства военное снаряжение и спланировали акцию у здания правительства.

Global Look Press / Michael Nigro / Keystone Press Agency

«Хранители клятвы» также являются правой группировкой. Она была основана в марте 2009 года выпускником Йельского университета и десантником Стюартом Родосом. Организация насчитывает около 35 тыс. участников, в основном это бывшие военные и полицейские. Свою идеологию они описывают как «защита Конституции от внешних и внутренних врагов». Так же, как и «Гордые парни», они участвовали в захвате Капитолия — позже ФБР предъявило обвинения 16 членам организации.