Ультраправые группировки в США столкнулись с дезертирством и оттоком пожертвований

США, 17 июня. Утраправые американские группировки «Гордые парни» и «Хранители клятвы», которые участвовали в захвате Капитолия, испытают финансовые трудности после отключения от платежных платформ. Организации также столкнулись с массовым оттоком участников. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

The leader of the Proud Boys says his e-commerce business is "bleeding money." The founder of the Oath Keepers faced a board revolt over his spending. Inside the stresses at two groups that appeared well-organized on Jan. 6. https://t.co/2v8rmy1zs8