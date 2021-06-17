Тизер второго сезона сериала «Эйфория» появился в Сети

Вашингтон, 17 июня. Тизер второго сезона «Эйфории» появился в Сети. Видео за несколько часов посмотрели почти 10 тысяч фанатов.

Поклонникам показали кадры с главными героинями «Эйфории». Ролик длится чуть меньше 30 секунд. Зендая, исполнившая роль Ру Беннет, сообщила, что выход второго сезона будет совсем скоро.

Зендая получила премию «Эмми» в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале». Знаменитость удостоилась награды за ленту «Эйфория». Для актрисы это не первая престижная награда: в 2019 году она была признана лучшей актрисой второго плана на премии «Сатурн». Сам сериал статуэтку не получил, но поклонники и критики очень тепло встретили новый кинопроект HBO.