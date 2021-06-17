Почему в Абхазии стало опасно отдыхать. Колонка Сергея Малинковича

В Абхазии расстреляли российских туристов, но дирекция санатория, где все произошло, толком не извинилась. Считает, что все хороши. К счастью, пострадавшие живы, хотя в них выпустили две обоймы. Преступник стрелял людям по ногам. Выживут ли находящиеся в тяжелом состоянии раненые, сказать сейчас трудно, будем молиться за них.

Стороны по-разному излагают хронику происшествия. Вроде бы четверо россиян, из них две женщины, присели в кафе, а местный уроженец Дмитрий Пилия вступил с ними в конфликт и быстро начал стрелять. Как выяснилось, Пилия многократно привлекался к уголовной ответственности. Казалось бы, о чем тут спорить, все ясно. Но дирекция санатория «Самшитовый лес» — а это один из самых дорогих санаториев в Гаграх — твердо стоит на том, что ничего особенного не произошло. Мол, отдыхающие сами виноваты. Горой встают за стрелка и многие из его знакомых и сослуживцев. Говорят, что «Диму оскорбили, он никого не лапал». Такого рода объяснения на фоне девяти огнестрельных ранений у одного из пострадавших смехотворны. И это очень больно и обидно. Ведь Россия и россияне буквально спасли эту маленькую страну с непростой судьбой. Если бы не помощь РФ, не наши добровольцы, Абхазия вряд ли выстояла бы в борьбе против поддерживаемой Западом Грузии. С другой стороны, абхазцы должны понимать, что подобные случаи могут привести к прекращению туристического потока из нашей страны. Кто тогда будет отдыхать на скромных абхазских курортах — отпускники из Венесуэлы, Сирии и Никарагуа? Ведь помимо России небольшое государство признают только эти три далекие страны.

К сожалению, проблема с безопасностью российских туристов в Абхазии возникла не сегодня. Уже многие годы в течение курортного сезона сотни российских отдыхающих обращались в наши консульства с жалобами на кражи, на то, что все средства, собранные ими на отпуск, были в одночасье похищены неизвестными. Почему в консульства, а не в местную полицию? Потому что, как признают эксперты, правоохранительная система страны еле функционирует. Как и пеницитарная, но об этом ниже. Однако кража личных вещей — не такая уж и проблема, это случается во многих странах, в этом отношении Абхазия принципиально не отличается от самой России. Гляди в оба — и отдых ничто не омрачит. Правда, что это за отпуск, если нужно стоять в карауле, оберегая свои вещи? Но уже неоднократно с российскими туристами в Абхазии происходили самые настоящие трагедии. Например, в 2017 году бывалый турист из Москвы 33-летний Андрей Кабанов с женой, 11-летней дочкой и двухлетним сыном, а также его брат с женой и двумя детьми пошли на рыбалку. Отдыхали семьи дикарями. Вдруг из кустов выскочили налетчики в масках с автоматом Калашникова и кинжалом. Первоначально грабители, судя по всему, не хотели никого убивать. Кабанов был самбистом и попытался защитить семью. По нему полоснули очередью из автомата. Бандиты взяли женщин и детей в заложники, а брата раненого россиянина отправили к банкомату за выкупом. Он должен был принести грабителям 100 тысяч рублей, чтобы заложников отпустили. Брат погибшего пошел не к банкомату, а в полицию, и разбойников вскоре задержали.

Следует признать, что это — далеко не единичный случай. В ноябре 2015 года в пригороде Сухуми был убит российский бизнесмен Владислав Карпов, двумя годами ранее абхазские бандиты расстреляли вице-консула РФ Дмитрия Вишернева с женой. МВД Абхазии грозило преступникам страшными карами, но поймали их на территории России и Грузии. Пандемия коронавируса, конечно, не улучшила социально-экономическое положение в Абхазии — привела к еще большему разгулу криминала. Неприятно писать такое о стране, которая является одним из немногих союзников РФ, но это реальность. МИД РФ уже неоднократно выступал с предостережениями российским туристам относительно посещения Абхазии. Эксперты убеждены, что борьбе с преступностью в Абхазии мешают тесные родственные связи между правоохранителями и бандитами. Страна маленькая, все друг друга знают, многое решают кланы, выдавать своих здесь не принято. Криминал подпитывает безработица, а она, помимо объективных факторов сегодняшнего времени, обусловлена и очень медленным восстановлением экономики Абхазии после далекой уже войны, неэффективным управлением, политической нестабильностью.

Почти каждый абхазский президент избирается со скандалом. Многочисленные митинги, протесты, взаимные обвинения после каждых выборов стали уже привычной картиной в Абхазии. С одной стороны, хорошо, что политическая жизнь в стране такая бурная. Надо учитывать и темперамент местных жителей. С другой — в таких условиях часто бывает не найти концов, куда ушла щедрая российская помощь, на что и насколько толково она израсходована. Все происходящее, конечно, не может не раздражать Москву. Но чересчур критиковать Абхазию нельзя: это означало бы только подыграть Грузии, которая является креатурой США. А что думают на этот счет сами абхазцы?

Российские журналисты разыскали родных стрелявшего уголовника Дмитрия Пилия. Оказалось, большинство из них работают в административных органах. Их комментарии примечательны:

«Про сам инцидент ничего сказать не могу, меня там не было. Диму не оправдываю, но и не осуждаю. Могу сказать с уверенностью, что просто так он оружие не достал бы. Я сама не раз сталкивалась с тем, как ведут себя туристы. И как они могут довести тебя до горячки. А Дима — порядочный человек, он женат, является отцом пятерых детей».

Другие местные, впрочем, и их большинство, пишут в соцсетях, что им стыдно за такое поведение соотечественника и что турпоток теперь под угрозой.

Надо отметить, в любой стране туристы редко ведут себя тихо, как мыши. Люди приезжают отдыхать, снять стресс, зачастую копят на отдых деньги целый год. Гости — это всегда хлопоты. И если страна избирает для себя туризм как основной источник дохода, она должна быть готова к шуму и веселью приезжих. Но детальное рассмотрение историй погибших и серьезно пострадавших в Абхазии российских туристов показывает: большинство из них — обычные россияне, приверженные семейному или парному отдыху, не дебоширы и не жлобы. Каждый раз после инцидентов с российскими туристами МВД Абхазии делает грозные заявления. Найдем, накажем, пресечем. Однако преступники получают по заслугам только в случае, если вокруг происшествия есть общественный резонанс. А про тюрьму в селе Дранда, созданную еще в сталинское время, пишут, что режим в ней для преступников весьма вольготный.

Сейчас, когда многие популярные и безопасные туристические направления закрыты уже полтора года, Абхазия, гостеприимно открывшая свои двери для туристов, пожинает плоды. И что бы ни случилось, россияне все равно туда поедут: выбора у многих просто нет. России не стоит горячиться в отношениях с дружественной страной из-за разгула там преступности. Но молчать и бездействовать также нельзя.

Думаю, условием выделения Абхазии дальнейшей финансовой помощи из РФ должна стать серьезная реформа работы правоохранительных органов республики, которая должна проводиться под руководством наших специалистов. Часто меняющееся руководство Абхазии должно понять, что это и в его интересах, иначе можно навсегда лишиться и туристов, и заботы старшего брата.