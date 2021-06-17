Военный эксперт усомнился в словах Зеленского о «самой мощной армии»

Киев, 17 июня. Военный эксперт прокомментировал слова Киева о том, что Украина собирается «создать самую мощную армию» в Европе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ заявил, что собирается создать «самую мощную армию» в Европе, если Запад перестанет поддерживать Украину в «войне» на Донбассе. Смелое заявление украинского лидера прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT.

«С дотационной экономикой, с растущим госдолгом содержать большую армию Украина вскоре не сможет», — добавил специалист.

Подобное заявление сделано «на публику», у Украины просто нет финансовых и промышленных возможностей для создания сильной армии. Все вооружение Киев закупает за рубежом, так как в стране отсутствует какая-либо военная-промышленность. На финансирование такой армии уйдет очень много денег, а Украина уже имеет внушительный государственный долг, подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что Киев не в первый раз заявляет о создании самой мощной армии в Европе. Еще в 2015 году, бывший президент Петр Порошенко утверждал, что украинская армия уже «одна из самых сильных армий на континенте», аргументируя это тем, что она якобы «остановила российскую агрессию». Россия уже неоднократно напоминала, что не принимает участие во внутриукраинском конфликте на Донбассе, а только выступает посредником на переговорах.

Ранее депутат Верховной Рады оценил шансы возникновения войны между Киевом и Москвой.